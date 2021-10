Anche gli intoccabili possono riposare: Pioli valuta un cambio importante in difesa (PODCAST)

Anche gli intoccabili, quelli che vorresti vedere sempre in campo, possono tirare il fiato. Stefano Pioli, in vista della partita di sabato sera contro il Bologna al Dall’Ara sta valutando l’opzione di far riposare Fikayo Tomori. Una scelta che può essere fatto con ragionevolezza e giuste valutazioni visto che alle spalle della coppia Kjaer-Tomori ce n’è un’altra, formata da Gabbia e Romagnoli, che dà certezze al reparto e ai compagni.

Ovviamente se Tomori dovesse andare in panchina, la maglia da titolare andrebbe ad Alessio Romagnoli, come accaduto martedì sera al Do Dragao contro il Porto dove Fikayo ha dato dei piccoli segnali di stanchezza, nonostante abbia fornito una delle prove maggiormente salvabili dal punto di vista dei singoli.

Un turnover fattibile, che Pioli studierà nelle prossime ore insieme ad altre scelte che dovrà fare e che riguarderanno tutti i reparti. In mezzo al campo bisognerà capire chi tra Tonali e Bennacer farà spazio a Franck Kessie mentre sulla trequarti, l’unico sicuro della maglia da titolare sembra essere Rafael Leao mentre Krunic e Saelemaekers potrebbero vedersi insidiati da Daniel Maldini e Samu Castillejo.

Possibile staffetta offensiva tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Entrambi hanno bisogno di giocare e mettere altri minuti nelle gambe, con il francese che ha un’autonomia maggiore rispetto a quella di Ibra.