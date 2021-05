AS - Barça, Raiola offre Donnarumma. Ma con la Champions Gigio rimarrebbe al Milan

L'edizione odierna di AS apre questa mattina in prima pagina con questo titolo: "Raiola ha offerto Donnarumma al Barcellona". La situazione economica del Barça non è delle migliori e potrebbe richiedere una serie di sacrifici: uno di questi potrebbe essere Marc André Ter-Stegen, il cui posto verrebbe preso proprio da Gigio che è in scadenza di contratto con il Milan e potrebbe quindi trasferirsi in blaugrana a parametro zero questa estate.

DIPENDE DALLA CHAMPIONS - Il giovane portiere italiano non ha ancora rinnovato con i rossoneri e da tempo il suo agente è al lavoro per provare a portarlo in qualche top club europeo. Raiola è in ottimi rapporti con Joan Laporta, presidente del Barcellona, e gli avrebbe offerto proprio Donnarumma per sostituire Ter-Stegen. Il futuro di Gigio sembra comunque essere legato alla qualificazione del Milan in Champions League: se il Diavolo arriverà tra le prime quattro rimarrà in rossonero, mentre se non dovesse farcela il giovane estremo difensore classe 1999 potrebbe salutare alla fine di questa stagione.

PRIMA OPZIONE - E il Barcellona sembra essere diventata ora la prima opzione per Donnarumma in caso di addio a Milan. I blaugrana, in un colpo solo, potrebbero sistemare due problemi: con la cessione di Ter-Stegan potrebbe far respirare un po' i suoi conti (su Transfermarkt la ua valutazione del tedesco è di 75 milioni di euro), mentre con Gigio la porta catalana sarebbe in ottime mani per diversi anni. In attesa di Atalanta-Milan di domenica, che sarà decisiva per la qualificazione Champions dei rossoneri, c'è ora una nuova importante pretendente per Donnarumma.