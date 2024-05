esclusiva mn Conceição-Milan, dal Portogallo: "Con Villas-Boas progetto diverso, le strade col Porto possono separarsi"

Avanza la candidatura di Sergio Conceição al Milan. Il tecnico portoghese potrebbe aver terminato il suo ciclo lungo 7 anni al Porto, dove è diventato il tecnico più vincente della storia del club. Il cambio di presidenza nel club lusitano, ufficializzato proprio oggi, potrebbe portare a un terremoto con i rossoneri che osservano l'evolversi della situazione. Per saperne di più abbiamo contattato il collega di O Jogo, Francisco Sebe. In esclusiva per MilanNews.it.

Sergio Conceição è diventato un candidato forte per la panchina del Milan. Qual è la situazione attuale? Sappiamo di un contratto fino al 2028

"L'informazione che circola - e trasmessa dal presidente uscente Pinto da Costa - è che il rinnovo firmato da Sérgio Conceição potrà essere annullato senza alcun costo per il FC Porto e per lo stesso allenatore, ora che André Villas-Boas ha assunto la presidenza del club. Pertanto, se le parti capiscono che è meglio seguire strade diverse non dovrebbero esserci ostacoli".

Credi che il ciclo di Conceição al Porto sia finito?

"È difficile rispondere. Solo dopo l'annunciato incontro tra Sérgio Conceição e Villas-Boas si potranno tirare le somme. Il nuovo presidente ha un progetto diverso da quello finora in vigore nel club e bisognerà capire se rientra nelle intenzioni di Conceição".

Per quel che ha fatto vedere in questi 7 anni cosa ci puoi dire dello stile di gioco di Conceição?

"Sérgio Conceição si è sempre dimostrato un sostenitore del classico 4-4-2, con una coppia di attaccanti (uno più mobile, che nelle ultime stagioni era Taremi) e un doppio perno a centrocampo. Tuttavia, soprattutto in questa stagione, ha già dimostrato di essere tatticamente flessibile. Da gennaio, il Porto gioca col 4-2-3-1 o il 4-3-3 mantenendo in ogni circostanza un principio non negoziabile: aggressività con e senza palla, non dare per persa nessuna giocata. Questo è il suo marchio di fabbrica".

Pensi che il Milan possa essere un club per Conceição?

"Essere un allenatore del Porto è sinonimo di lavorare con la costante pressione di diventare campione. A Sérgio Conceição piace questo ambiente sotto pressione ed è un allenatore ambizioso. Penso quindi che, se seguirà la strada del Milan, sarà pronto a raccogliere le sfide che gli si presenteranno.

Qual è il giudizio che hanno stampa e tifosi su Conceição?

"Per quello che ha fatto negli ultimi sette anni, Sérgio Conceição è ammirato quasi all'unanimità dai tifosi del Porto. La stagione che ormai si conclude non è andata nel migliore dei modi e ha sollevato qualche voce di protesta, ma il bilancio è francamente positivo: è diventato l'allenatore con più titoli vinti con il club (10), di cui tre campionati".

Prima di Conceição il Milan ha cercato un ex allenatore del Porto, Julen Lopetegui

"Lopetegui ha avuto un periodo un po' inglorioso al Porto, senza vincere titoli, nonostante un calcio piacevole nella prima stagione".