Il Milan in prestito: il borsino dei 15 calciatori. CDK in forma. Nasti-gol, Origi non gioca più

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE A

Lorenzo Colombo (Monza)

Dopo la maglia da titolare contro il Lecce, il centravanti torna a sedere in panchina. E osserva per tutti e 90' i compagni di squadra nella sfida contro la Lazio. In questo 2024 salgono a otto le partite in cui non è sceso in campo nemmeno per un minuto per scelta tecnica. Ultimo gol segnato ironia del destino proprio contro il Milan, lo scorso 18 febbraio. La sua media su TMW è di 5.83.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 25

Reti: 4

Assist: 1

- - -

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Parte dalla panchina, entra a inizio ripresa con la Salernitana in vantaggio. E l'Atalanta la ribalta. Il belga non entra nel tabellino, tuttavia si fa apprezzare per l'impatto decisamente maggiore rispetto a Miranchuk: sprinta in libertà, dà la sensazione di poter creare pericoli e in ogni caso manda in difficoltà i difensori avversari. La sufficienza all'Arechi è piena.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 43

Reti: 11

Assist: 8

- - -

Daniel Maldini (Monza)

Il trequartista ha accusato un fastidio muscolare nella rifinitura alla vigilia della sfida contro la Lazio. Pertanto è stato costretto al forfait per l'ultima partita di campionato. Nelle precedenti 10 partite era sempre riuscito a giocare anche solo qualche scampolo di partita. Media del 6.08 su TMW alzata in modo esponenziale nelle ultime settimane, che lo hanno visto in rete quattro vote.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 18 (7 con l'Empoli, 11 col Monza)

Reti: 4 (tutte col Monza)

Assist: 1 (col Monza)

- - -

Marco Pellegrino (Salernitana)

Parte dalla panchina, entra a inizio ripresa al posto di Pasalidis e le cose non vanno proprio nel migliore dei modi. Sul raddoppio ospite, spazza in malo modo il pallone regalando il possesso ai nerazzurri e spianando la strada al gol di Koopmeiners. Bilancio nel complesso negativo, per non dire da dimenticare: media TMW di 4.83.



Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9 (una col Milan, 8 con la Salernitana)

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Alexis Saelemaekers (Bologna)

Titolare contro il Torino, viene impiegato come di consueto come esterno sinistro alto nel 4-2-3-1. La sua partita dura poco più di un'ora. Impreciso, nervoso e soprattutto troppo frettoloso. Prima della sostituzione spreca un contropiede che sarebbe potuto anche valere il vantaggio del Bologna.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 29

Reti: 4

Assist: 3

- - -



CALCIATORI PRESTATI IN SERIE B

Marco Nasti (Bari)

L'attaccante di proprietà del Milan tiene in vita i pugliesi segnando il gol del pareggio nella sfida contro il Cittadella, valida per la 37ª giornata di Serie B e terminata 1-1. Sesto gol in questo campionato, Bari che però è terzultimo in classifica e virtualmente retrocesso. Sarà necessario vincere venerdì al San Nicola contro il Brescia e sperare nei passi falsi di Spezia, Ternana e Ascoli. Voto 6.5 per Tuttomercatoweb al giocatore: "Non sbaglia sotto porta e questo è già un segnale positivo per un attaccante: i gol “facili” bisogna anche saperli fare. Dà filo da torcere alla difesa del Cittadella, ma come Puscas viene servito poco e male".



Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 34

Reti: 6

Assist: 1

- - -

Chaka Traoré (Palermo)

Solo panchina per l'ivoriano, che osserva i compagni di squadra nel deludente pari interno contro l'Ascoli, subito nei minuti di recupero. Con l'arrivo di Michele Mignani in panchina la situazione per il Palermo non è migliorata, tutt'altro: 4 pareggi e 2 sconfitte in 6 partite e per Traoré complessivamente 44 minuti, spalmati in 4 gettoni di presenza.



Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 10

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Devis Vasquez (Ascoli)

Il suo Ascoli trova un pari prezioso a Palermo nei minuti di recupero e ha ancora una giornata per evitare la retrocessione. Prima partita no per il colombiano, che su Tuttomercatoweb prende un 5 per la prestazione. Mai troppo sicuro e rischia pure di buttarsi il pallone in porta da solo su conclusione di Mancuso.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti subite: -7

Clean sheet: 5

- - -

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE C

Andrea Bozzolan (Perugia)

Serie C ferma con i playoff che partono questa sera. Il Perugia, essendosi piazzato quarto nella regular season, avanza automaticamente al turno successivo.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 21

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Antonio Gala (Sestri Levante)

Il trequartista 19enne ha chiuso la stagione con 4 partite d'anticipo per un infortunio al menisco che l'ha portato all'operazione.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 32

Reti: 0

Assist: 2

- - -

Bob Murphy Omoregbe (Sestri Levante)

Ha chiuso la sua esperienza al Sestri Levante saltando le ultime due partite. In compenso la squadra è riuscita a mantenere la categoria. Non parteciperà né ai playoff né ai playout.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 13 col Fiorenzuola, 12 col Sestri Levante

Reti: 5 (4 col Fiorenzuola, 1 col Sestri Levante)

Assist: 1 (col Sestri Levante)

- - -

CALCIATORI PRESTATI ALL'ESTERO

Fode Ballo-Touré (Fulham)

Il Milan gli ha trovato una sistemazione nell'ultimo giorno utile della finestra trasferimenti estiva. Per il senegalese la miseria di 7 presenze in tutte le competizioni, solo due volte titolare e solo nei primi due turni di Carabao Cup contro Norwich e Ipswich, squadre di Championship. Solo scampoli in Premier League, con 53' spalmati in 5 presenze, l'ultima delle quali un mese fa. Nelle ultime nove partite non è stato nemmeno convocato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- -

Marko Lazetic (Fortuna Sittard)

L'ultima volta che è stato avvistato almeno in panchina risale al 28 gennaio mentre per l'ultima presenza dobbiamo arrivare addirittura a novembre 2023, con uno scampolo di partita contro l'Heerenveen. Convivenza forzata per questi ultimi mesi con il serbo che non è riuscito a incidere. Solo tre presenze da titolare, poi la bocciatura.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Divock Origi (Nottingham Forest)

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Anche il tecnico Nuno Espirito Santo lo ha retrocesso a riserva nelle ultime sei partite. E nelle ultime due non entra nemmeno in campo. Osserva a Sheffield i suoi vincere un'importante sfida salvezza. Quando mancano due giornate alla fine della stagione il bilancio è assolutamente fallimentare: nessuna rete in campionato e la sua unica marcatura stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 22

Reti: 1

Assist: 1

- - -

Luka Romero (Almeria)

Solo panchina per l'argentino nell'inutile successo dell'Almeria sul campo del Rayo Vallecano. Gli andalusi sono retrocessi da una settimana e sarà difficile vedere l'attaccante ancora in campo, non essendo un giocatore di loro proprietà. Dopo un inizio promettente e due gol all'Atlético Madrid, anche Luka si è fatto trascinare dalla situazione complicata della squadra.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 2

Assist: 0