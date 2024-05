Meno poteri e meno soldi per Conceiçao al Porto. I fattori che fanno sperare il Milan

Prende sempre più piede l'ipotesi di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan. Alle ore 12 portoghesi (le 13 italiane) André Villas-Boas sarà ufficialmente nominato presidente del Porto e contestualmente si chiuderà una storica era durata 42 anni che ha visto al potere Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa. Un cambiamento epocale che toccherà vari aspetti del club e potrebbe toccare anche la panchina. I quotidiani portoghesi hanno fatto il punto della situazione.

IL MILAN ASPETTA PER L'INCONTRO

Questo è quanto riporta l'edizione odierna de O Jogo, che dei tre quotidiani sportivi portoghesi è quello più vicino al Porto. Conceição è tornato ieri dalla Svizzera, dove ha assistito alla partita del figlio Rodrigo, in forza allo Zurigo. Il famigerato incontro con André Villas-Boas difficilmente avverrà oggi, considerando che verrà insignito della carica di presidente solamente alle ore 12 portoghesi e pertanto si prevede che trascorrerà la giornata odierna con gli uomini di fiducia che faranno parte del direttivo del Porto. per quel che riguarda il tecnico non si esporrà ma lascerà che tutte le discussioni passeranno attraverso il suo agente Jorge Mendes.

RECORD LANCIA L'ALLARME

L'edizione odierna di Record evidenzia che il recente rinnovo di Conceição col Porto rappresenta un costo non indifferente. La cifra di 28 milioni è oggetto di discussione in seno al direttivo del Porto e sarà cruciale nella discussione con Villas-Boas. La retribuzione netta del tecnico è di 3,5 milioni annui, considerando le tasse 7 milioni lordi fino al 2028: troppi per la visione finanziaria che ha in mente il nuovo numero uno del club. Al momento nessuna decisione sul tecnico è stata presa ma è evidente che se Conceição vorrà restare dovrà accettare un ridimensionamento economico

PER "A BOLA" È DESTINO CHE TORNI IN ITALIA

Il quotidiano "A Bola" evidenzia che il destino di Sergio Conceição è avvolto in un grande mistero nonostante il contratto quadriennale firmato poco prima delle elezioni presidenziali. L'addio di Pinto da Costa ribalta la situazione e il quotidiano di Lisbona evidenzia come il Porto, con il nuovo presidente, ha tutta la facoltà di rompere l'accordo senza dover pagare alcun indennizzo. Sergio Conceição allo stato attuale delle cose gode di una grande autonomia, che comprende anche quella di avere voce in capitolo nella seconda squadra e nell'Under 19. Con Villas-Boas presidente ci sarà anche un ridimensionamento dei poteri ed è da vedere se il tecnico accetterà. Il quotidiano inoltre evidenzia come in passato sia stato accostato a panchine italiane come Lazio, Napoli e Inter. L'Italia, insomma, sembra nel suo destino.