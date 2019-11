Castillejo a Sportmediaset: "Mi sento molto bene, pronto per Parma. Ibra? Molto forte"

Samu Castillejo, recuperato dall'infortunio che lo ha costretto a saltare Juve e Napoli, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset.

Sulle condizioni: "Mi sento molto bene, martedì ho fatto il primo allenamento con il gruppo, sono pronto per la partita di domenica".

Sul Tardini e il gol: "Preferisco che vinca la squadra piuttosto che fare gol, soprattutto in questo momento dove meritiamo tanto una vittoria".

Sulla cena di squadra: "Ha offerto il mister. Serve per l'ambiente, per diventare un gruppo ancora più forte, una famiglia ancora più unita. Queste cose servono".

Sullo spogliatoio: "Abbiamo dei giocatori veterani che quando parlano vengono ascoltati, sono giocatori di esperienza. Dobbiamo restare uniti e dare ancora di più. E' l'unica maniera per uscire da questo momento".

Su Ibrahimovic: "E' molto forte, ha dimostrato in tutta la sua carriera il calciatore che è. Non so se arriverà ma è molto molto forte".

Sul fatto di non potersi fare biondo in caso di gol a Parma: "Mi faccio moro (ride ndr)".