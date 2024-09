CF - Milan, aggiornati i costi per il nuovo stadio a San Donato. Si supera il miliardo, i dettagli

Il Milan, come dimostra l’accordo di programma avviato dagli enti preposti nelle scorse settimane, continua a lavorare sul dossier nuovo stadio a San Donato Milanese nonostante alcune rimostranze che arrivano da una parte della politica meneghina.

Con l’arrivo di tutto il progetto in Regione Lombardia, uno degli enti facenti parte del tavolo di lavoro per l’accordo di programma, arrivano anche aggiornamenti precisi sui costi previsti dal club rossonero. Calcio e Finanza (clicca qui per l’articolo integrale), che ha visionato i documenti, li riporta nel dettaglio: rispetto alle iniziali stime di 948 milioni, il club rossonero ha inserito nei costi anche imprevisti per circa il 10% rispetto alle prime stime per un totale di 91,9 milioni di euro mentre ulteriori 240 milioni sono stati previsti come spese accessorie.

Quindi come saranno suddivise le spese? Ovviamente la fetta maggiore arriva dal comparto stadio, ma c’è anche una componente non indifferenze legata all’area intorno all’impianto. Dai documenti si legge che: “Organizzati attorno alla piazza si troveranno quattro edifici che ospiteranno la sede dell’AC Milan, il Museo AC Milan, l’AC Milan Team Store e un Hotel di circa 200 camere. Al piano terra di ciascuno di questi edifici sono previste attività commerciali e alimentari, così da garantire la vivibilità e l’attrattività del sito”.

Queste tutte le cifre nel dettaglio:

Comparto stadio: 554,247 milioni di euro

Stadio: 451,188 milioni;

Podium parking: 72,730 milioni;

Finitura piazza podio: 14,221 milioni;

AC Milan Museum: 6,274 milioni;

Team store: 6,005 milioni;

Food&Beverage: 1,979 milioni;

Bonifiche: 1,848 milioni

Comparto Real Estate: 220,123 milioni di euro

Entertainment district: 92,007 milioni;

Podium Parking: 51,572 milioni;

Hotel: 41,690 milioni;

AC Milan Headquarters: 24,085 milioni;

Finitura piazza podio: 10,113 milioni.

Tra le altre spese, sono previsti costi per 81,3 milioni in opere di urbanizzazione, per 15,6 milioni per la energy powerstation, per 20,5 milioni in opere esterne, per 27,6 milioni in oneri per la sicurezza e 29,3 milioni in oneri di urbanizzazione, oltre a 240 milioni di spese accessorie, per un totale quindi di 1,281 miliardi di euro. I documenti inoltre confermano che “La Proposta presentata dal soggetto privato prevede che l’investimento sia interamente finanziato tramite risorse private stanziate dal Proponente”.

Quasi un anno fa il Club 27 settembre 2023, ndr), con un comunicato ufficiale (clicca qui), aveva presentato ufficialmente alcuni aspetti del progetto nuovo stadio a San Donato: impianto da circa 70mila posti, una serie di interventi migliorativi di urbanizzazione che includono: la creazione a Sud di una nuova “Porta di Milano”; la connessione (Est-Ovest) di San Donato verso l’Abbazia di Chiaravalle e i suoi parchi; una più facile fruibilità e servizi per il Parco Sud; un’ordinata accessibilità al possibile futuro sito, garantendo inoltre 235mila m2 di verde fruibile, rispetto ai circa 80mila m2 della precedente proposta: l'obiettivo dell'impianto è di posizionarsi come il più sostenibile d’Italia e tra i più sostenibili d’Europa, attraverso l’ottenimento della certificazione LEED Gold, l’utilizzo di soluzioni ad alto risparmio energetico e di generazione di energia rinnovabile, ma anche all’implementazione di sistemi per il recupero delle acque. Il tutto è stato affidato a CAA ICON, società internazionale leader nel settore del project management e strategic advisory, che ha il compito di guidare la realizzazione del progetto, mentre MANICA, tra i più importanti studi di architettura al mondo, sarà il Design Architect incaricato di sviluppare il masterplan del nuovo stadio e dell’intero distretto per l’intrattenimento.

Nel frattempo continuano anche i dialoghi con l'Inter ed il Comune di Milano, in attesa che nei prossimi giorni WeBuild presenti ufficialmente il progetto per il possibile restauro e ammodernamento di San Siro.