Che il Milan riparta da Tijji Reijnders, il centrocampista più prolifico d'Europa

Nel pre partita di Udinese-Milan il direttore tecnico Geoffrey Moncada ci ha tenuto a fare chiarezza sul futuro di Tijjani Reijnders. Il dirigente rossonero ha così parlato ai microfoni di DAZN: "Reijnders rimarrà? Al 100% è con noi, è già nel più grande club del mondo al Milan. Ha cambiato paese, dall’AZ al Milan, ed è già ad un livello top. Siamo molto contenti di lui”.

In effetti non potrebbe essere altrimenti, non tanto per il rinnovo di contratto fino al 2030 firmato giusto qualche mese fa, ma perché è giusto che il Milan riparta da un giocatore come Reijnders, che quest'anno è salito di livello trascinando la formazione rossonera in più e più occasioni. È inevitabile che dopo una stagione del genere il suo nome finisca nel mirino delle migliori squadre d'Europa, ma è altrettanto giusto che il Milan difenda questo suo patrimonio con le unghie e con i denti, proprio come fatto in passato con altri giocatori.

Poi, parliamoci chiaro: qualora si dovesse cedere Reijnders, il Milan riuscirà a trovare un profilo in grado di sostituirlo? Per il momento è la risposta è no, anche perché quello che l'olandese sta dando in questa stagione è fuori dal normale, non solo in termini di prestazioni ma anche di gol e assist.

Basti pensare che al 13 di aprile Tijjani Reijnders è il centrocampista più prolifico d'Europa in termini di gol segnati, escludendo però da questa particolare graduatoria trequartisti, ali e esterni. Se poi vogliamo buttare dentro a questo discorso anche giocatori di questi ruoli, facendo riferimento solo alla Serie A, l'olandese del Milan ha più gol in campionato di David Neres (2 in 24 partite), Kenan Yildiz (6 in 31 giornate), Paulo Dybala (6 in 24 partite) e Mattia Zaccagni (8 in 28 parite), giusto per citarne alcuni della concorrenza.

Privarsi di un giocatore del genere non avrebbe dunque senso, soprattutto in un momento di totale rifondazione dove il Milan ha bisogno di fare affidamento non solo sui suoi giocatori migliori, ma anche e soprattutto su certezze, cosa che Reijnders è. Ma comunque non dovrebbero esserci problemi sotto questo punto di vista, anche perché Moncada l'ha ribadito e confermato: l'olandese non si muove.