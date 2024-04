Coperta corta in difesa? Sì, ma ci sono comunque due ballottaggi per Milan-Roma

vedi letture

Tomori squalificato, Kalulu infortunato, Simic non disponibile per l'assenza obbligatoria nella lista Uefa, Nsiala e Bartesaghi non pronti per il livello della competizione, Jimenez out fino a fine stagione: il Milan arriverà alla sfida contro la Roma di giovedì, valida per i quarti di finale di andata di Europa League, con la coperta corta in difesa.

A disposizione di Pioli ci saranno i seguenti difensori: Calabria e Florenzi come terzini destri, Kjaer, Gabbia e Thiaw centrali, Theo Hernandez come terzino sinistro più il jolly Filippo Terracciano. La buona notizia riguarda il centrale tedesco: reduce dalla fascite plantare subita poco prima di Milan-Lecce, il numero 28 rossonero, dopo un paio di giorni di sedute personalizzate, ha svolto oggi tutto l'allenamento con il gruppo squadra e sarà, dunque, disponibile per il match di giovedì a San Siro.Nonostante i pochi uomini a disposizione, Pioli potrà comunque permettersi il lusso di scegliere in difesa. Due su quattro sono sicuri del posto al 100%: Theo Hernadenz da terzino sinistro (ça va sans dire) e Matteo Gabbia da centrale sinistro. Chi completerà il reparto? Al momento, Davide Calabria è dato in vantaggio sull'ex di turno Alessandro Florenzi, mentre Kjaer, che ha giocato uno scampolo di partita contro il Lecce, dovrebbe essere preferito a Malick Thiaw anche per il classico fattore esperienza.