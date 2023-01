CorSera - Crisi Milan: un risultato positivo nel derby è l'unico modo per uscirne

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo il giorno di riposo di ieri, oggi inizia ufficialmente la settimana del Milan in vista del derby di domenica sera. Saranno giorni duri e pesanti a causa della crisi che sta attraversando la squadra rossonera, reduce dalla disfatta casalinga contro il Sassuolo. Qualcuno avrebbe forse preferito una sfida più abbordabile per provare a fare un primo passo fuori dal momento difficile, ma affrontare un match così particolare come una stracittadina può essere il modo migliore (o forse l'unico) per iniziare ad uscire dalla crisi.

RISVEGLIARE L'ORGOGLIO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il derby di domenica è un autentico crash test che potrebbe risvegliare l’orgoglio smarrito dei Campioni d’Italia. Al Milan serve innanzitutto una reazione mentale perchè è evidente che la squadra di Stefano Pioli abbia smarrito quello spirito e quell'atteggiamento che erano stati decisivi nella conquista dello scudetto nello scorso campionato.

NOVITÀ TATTICA - A complicare ancora di più c'è stato purtroppo anche l'infortunio muscolare che terrà fuori Ismael Bennacer per qualche settimana. Nonostante il forfait dell'algerino, domenica nel derby ci sarà comunque una novità importante anche a livello tattico, cioè il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Il Diavolo sta prendendo troppi gol e quindi Pioli ha capito che deve mettere in campo una squadra più solida e compatta. Basterà per fare bene nel derby? Domenica sera alle 23 avremo la risposta a questa domanda a cui al momento è impossibile rispondere.