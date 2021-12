CorSera - Gioco e personalità, il Milan batte il Genoa e riparte: Pioli ha avuto la risposta che cercava

Tre gol per dare un calcio alla mini-crisi di novembre. Tre punti per tornare a sorridere, tenere a distanza minima l’Inter e accorciare sul Napoli. Il Milan, come riporta il Corriere della Sera, ricomincia a correre dopo le ultime due sconfitte in campionato. Nessuna pietà per il vecchio amico Shevchenko, perché è così che va il calcio, sport tanto bello quanto spietato, che non lascia spazio ai sentimenti.

Solito Ibra, conferma Messias

Il Milan passa in scioltezza a Marassi grazie alla punizione di Ibrahimovic, che realizza il suo sesto gol in campionato, e alla doppietta di uno scatenato Junior Messias, che festeggia nel migliore dei modi la prima da titolare in Serie A con la maglia rossonera. Tutto facile per gli ospiti, che rischiano poco (e c’è sempre Maignan a controllare la situazione) e sbrigano la pratica Genoa già nei primi quarantacinque minuti, giocando bene e con personalità.

Vietato sbagliare ancora

Mister Pioli ha avuto la risposta, netta e convincente, che cercava dalla sua squadra. Ora il Milan dovrà sfruttare il calendario che propone Salernitana e Udinese prima dello scontro diretto con il Napoli del 19 dicembre. Esauriti i "bonus", adesso bisogna ricominciare a macinare punti con costanza e determinazione, a cominciare dalla sfida di sabato.