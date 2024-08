CorSera - Gol e leadership: Alvaro Morata si è già preso il Milan

Alvaro Morata si è già preso il Milan. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che allo spagnolo è bastata mezz'ora per raddrizzare una partita maledetta come quella contro il Torino, segnando la rete della speranza e trascinando poi i compagni al pareggio. L'impatto dell'ex Juventus e Atletico Madrid è stato sicuramente una delle poche note positive della serata milanista, nella quale purtroppo diverse cose non hanno funzionato.

COSÌ NON VA - Oltre al rendimento ben al di sotto delle aspettative di alcuni giocatori, anche alcune scelte iniziali di Paulo Fonseca non hanno convinto per niente, come per esempio quella di schierare Saelemaekers come terzino sinistro. Anche la coppia di centrali di centrocampo non ha fatto bene: Bennacer non è più quello di prima dell’infortunio, mentre Loftsu-Cheek è più a suo agio da trequartista. Infine, anche Jovic come punta titolare non ha convinto e ha confermato ancora una volta che, senza un centravanti al suo fianco, è del tutto inutile.

GOL E LEADERSHIP - Nella ripresa, per fortuna è entrato Morata e la partita del Milan è cambiata: prima lo spagnolo ha segnato il gol del momentaneo 1-2 e poi ha trascinato i compagni di squadra verso il pareggio, arrivato nel finale grazie ad una rete di Okafor, subentrato pure lui nel secondo tempo. Nel post-partita, lo spagnolo si è anche presentato davanti ai microfoni e ha pronunciato parole da vero leader: "Bisogna fare un passo in più mentalmente. Bisogna faticare, lavorare, fare più falli, diventare una squadra più tosta. Da domani ci metteremo a farlo tutti insieme”.