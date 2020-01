CorSera - Ibra e i preziosi consigli a Leao: il portoghese è il prediletto di Zlatan

Da quando Zlatan Ibrahimovic è tornato in rossonero, alcuni giocatori del Milan hanno migliorato il loro rendimento: "Basta la sua presenza a renderti migliore" è la dichiarazione di sabato di Samu Castillejo che a Cagliari ha ritrovato la maglia da titolare dopo diverse settimane, fornendo una buonissima prestazione. Tra coloro che stanno giovando della presenza in rosa dello svedese, c'è certamente anche Rafael Leao che sembra aver iniziato una nuova stagione da quando è tornato Ibra.

IL PRESCELTO DI IBRA - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, il giovane portoghese è il prediletto di Zlatan che lo ha preso sotto la sua ala protettiva e che lo sta aiutando a crescere e maturare in fretta. In fondo, non è mistero che Ibra sia stato preso da Maldini e Boban, oltre che per questioni tecniche, anche per trascinare ed essere da esempio dei tanti giovani che ci sono nella rosa milanista.

CONSIGLI - Ibrahimovic sta dando tanti consigli a tutti e non solo di campo: a Leao, per esempio, ha suggerito di imparare il prima possibile l'italiano così da poter comunicare al meglio con il mister e con i compagni. Dopo il match contro la Samp, lo svedese ha rincuorato il suo giovane compagno per il gol sbagliato, dimostrando di essere un Ibra diverso rispetto a quello della sua prima avventura rossonera, quando era certamente meno saggio e più nervoso.