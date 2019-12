CorSera - Ibra torna al Milan dopo sette anni: lo svedese ha detto sì, contratto di 6 mesi che può estendersi a 18

Il sì tanto atteso è finalmente arrivato: Zlatan Ibrahimovic è pronto per tornare a vestire la maglia rossonera dopo sette anni. E' andato dunque a buon fine il corteggiamento di Maldini e Boban iniziato un mese e mezzo fa, con l'accelerazione decisiva che è avvenuta nella giornata di ieri. Lo svedese ha messo da parte i dubbi sulla sua tenuta fisica e nei prossimi giorni tornerà a varcare i cancelli di Milanello.

CONTRATTO E INGAGGIO - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, nelle prossime ore è attesa l'ufficialità del ritorno di Ibra che firmerà un contratto di sei mesi, destinato a trasformarsi in un accordo di 18 al verificarsi di determinate condizioni: da un lato servirà il gradimento di Ibra a proseguire l’avventura, per contro il Milan si cautelerà con un numero minimo di presenze e gol. Per quanto riguarda l'ingaggio, si parla di uno stipendio di 3 milioni per il primo anno e di 5 per la prossima stagione (bonus compresi).

NUMERO DI MAGLIA - L'attaccante svedese sarà in Italia a metà della prossima settimana e verrà presentato al popolo milanista durante la gara contro la Sampdoria in programma il 6 gennaio a San Siro. Per quanto concerne, invece, il numero di maglia, ci sarebbero due opzioni sul tavolo: il 9 in caso di addio di Piatek oppure l'11 di Borini, il quale è fuori dai piani di Pioli e sembra essere destinato all'addio nei prossimi giorni. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è finalmente arrivato il tanto atteso sì di Ibra, che è quindi pronto a sbarcare nuovamente sul pianeta rossonero.