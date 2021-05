CorSera - Il Milan scarica Gigio e prende Maignan: i rossoneri escono a testa alta da questa vicenda

Dopo la notte di Bergamo che ha riportato finalmente il Milan in Champions League, in molti erano convinti che sarebbe arrivato il rinnovo di Gigio Donnarumma. E invece, appena due giorni dopo, ecco la rottura definitiva: il club rossonero ha di fatto scaricato il giovane portiere italiano e ha deciso di chiudere per Mike Maignan del Lille, che ieri ha svolto le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto (nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale).

A TESTA ALTA - Come riporta stamattina il Corriere della Sera, Donnarumma era convinto che, dopo la Champions riconquistata, il Milan avrebbe alzato la sua offerta, ma il dt Paolo Maldini, in accordo con la proprietà, aveva deciso da tempo di non migliorare la proposta milanista da 8 milioni di euro a stagione. E così i rossoneri, che escono a testa altissima da questa vicenda, hanno deciso di rinunciare a Gigio e a un braccio di ferro che andava avanti ormai da troppo tempo. Nessun colpo di scena possibile assicurano le due parti, la differenza tra domanda e offerta è troppo alta e poi ormai il Milan ha il suo nuovo portiere titolare che è costato 15 milioni (bonus compresi) e guadagnerà 2,5 milioni più bonus per cinque anni.

POSSIBILE ASTA - Cosa farà ora Donnarumma? Al momento ci sono tre possibili destinazioni: Juventus, Barcellona e PSG. I bianconeri sognano da tempo di portarlo a Torino e fino a qualche giorno fa erano in vantaggio, ma ora attenzione ai blaugrana che stanno rimontando. Per la gioia di Raiola, potrebbe scatenarsi quindi un'asta per assicurarsi le prestazioni dell'ormai ex estremo difensore del Milan.