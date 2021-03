CorSera - Il Milan si aggrappa a Super Gigio. E intanto il rinnovo è in dirittura d’arrivo

Nelle ultime partite, il Milan è apparso un po' stanco e meno brillante a causa delle tante partite che sta giocando nelle ultime settimane. Nonostante tutto, i rossoneri sono comunque ancora imbattuti e in vetta al campionato e per questo devono ringraziare anche Gianluigi Donnarumma che è in grande forma e batterlo è tutt'altro che semplice. Mercoledì contro il Genoa, è stato lui a salvare nel finale il risultato e ad evitare al Diavolo la prima sconfitta in questa Serie A grazie ad una super parata su Scamacca.

VOLONTA' CHIARA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Gigio è diventato ormai uno dei leader indiscussi del Milan e per questo in via Aldo Rossi il tema del suo rinnovo è sempre caldissimo. Il contratto del portiere scade il 30 giugno 2021, ma la sua volontà è quella di restare assolutamente in rossonero e lo ha già detto molto chiaramente anche al suo agente Mino Raiola. Per questo motivo, rispetto a qualche mese fa, c'è meno ansia e più fiducia di arrivare presto ad un accordo.

NODI DA SCIOGLIERE - Per arrivare alla tanto attesa fumata bianca ci sono ovviamente ancora dei nodi da sciogliere, in primis quello che riguarda l'ingaggio: attualmente Donnarumma guadagna sei milioni di euro netti a stagione, si potrebbe chiudere a sette milioni. Il suo procuratore vorrebbe poi inserire una clausola rescissoria in caso di mancata qualificazione del Milan alla Champions League, ma il dt Paolo Maldini non è assolutamente d'accordo. Insomma, ci sono ancora alcuni dettagli da ultimare, ma ormai siamo in dirittura d'arrivo.