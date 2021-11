CorSera - Il Milan supera anche l'esame derby: rossoneri imbattuti, primi in classifica e Inter sempre a -7

Il palo di Saelemaekers nel finale e successiva grande occasione di Kessie lascia qualche rimpianto, ma in casa rossonera possono essere soddisfatti del punto raccolto ieri sera nel derby contro l'Inter. Con questo 1-1, il Milan resta primo in classifica al fianco del Napoli che ha pareggiato anche lui contro il Verona, rimane imbattuto in questa Serie A dopo 12 giornate e tiene a distanza l'Inter che è sempre terza a -7.

DOPPIO RIGORE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che racconta tutto quello che è successo ieri sera sul campo di San Siro: prima c'è stato il gol su rigore dell'ex Calhanoglu, il quale durante l'esultanza non ha perso l'occasione di provocare i tifosi milanisti che lo hanno fischiato sia nel pre-partita che durante la gara, poco dopo è arrivato però il pari del Milan con l'autogol di De Vrij. Durante il primo tempo, c'è stato poi un altro penalty a favore dei nerazzurri, ma questa volta Tatarusanu si è superato e ha parato la conclusione dagli 11 metri di Lautaro Martinez.

ESAME SUPERATO - La squadra di Pioli ha dunque superato anche l'esame derby, portando a casa un punto d'oro per la sua classifica. Ora ci sarà la sosta per le nazionali, due settimane in cui recuperare energie e qualche infortunato: alla ripresa il Milan sarà impegnato sul campo della Fiorentina, mentre Inter e Napoli si affronteranno a San Siro, con i rossoneri che quindi avranno la chance di guadagnare punti ad entrambe in caso di successo in casa dei viola.