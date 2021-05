CorSera - Milan, caccia ad un co-titolare in attacco: spunta l'idea Icardi in prestito

Anche con il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan cercherà un nuovo centravanti in estate in vista della prossima stagione: ai rossoneri serve un co-titolare perchè lo svedese, come si è visto quest'anno, non può certamente giocare tutte le partite, anzi, tra Covid e infortuni vari, ne ha saltate parecchie. Per questo motivo, il Diavolo andrà alla ricerca di un nuovo attaccante.

IDEA ICARDI - I nomi che si fanno sono diversi: piace per esempio Dusan Vlahovic della Fiorentina, ma i viola chiedono dai 40 milioni di euro in su. Nelle ultime ore, sarebbe emersa invece una pista piuttosto suggestiva: come riporta questa mattina il Corriere della Sera, infatti, il Milan starebbe studiando la situazione di Mauro Icardi che a fine stagione ha già deciso di lasciare il PSG.

SOLO IN PRESTITO - Ovviamente è un'operazione che a titolo definitivo è impossibile da chiudere (un anno fa i francesi hanno investito 57 milioni per acquistarlo e il giocatore prende 9 milioni netti a stagione), mentre in prestito qualche chance in più c'è. Da capire ancora se il PSG sarebbe disposto a cederlo con questa formula, ma, come si chiede stamattina il Corriere della Sera, se a fine estate Icardi fosse ancora senza pretendenti, Leonardo acconsentirebbe a un prestito?