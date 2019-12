CorSera - Milan, Ibra ha il fuoco dentro: vuole dimostrare di poter battere anche il tempo che passa

È tornato. Perché certi amori - diceva bene Galliani - non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ibrahimovic ha deciso di sposare la causa rossonera, dopo una riflessione durata settimane: “Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”.

CONTRATTO - Ibra ha una voglia matta di spaccare il mondo, assicura chi lo segue da sempre, ovvero il suo agente Mino Raiola, che stavolta non si è dovuto occupare della trattiva in prima persona. Non ce n’era bisogno. Perché stavolta - scrive il Corriere della Sera - non era tanto una questione di soldi, ma di durata del contratto. Raggiunta un’intesa sul meccanismo che fa scattare il rinnovo per un altro anno, legato a un serie di obiettivi individuali come gol e presenze, è subito arrivata la fumata bianca.

SCOMMESSA - Ibrahimovic arriverà a Milano il 2 gennaio e potrebbe debuttare il 15 in Coppa Italia con la Spal. Ha dentro il fuoco, riferisce chi gli sta vicino. Altrimenti, non avrebbe detto sì. A 38 anni ha scelto di imbarcarsi in un’avventura incerta e rischiosa, perché - spiegano i suoi amici - ha bene in mente l’obiettivo: dimostrare a tutti d’essere più forte anche del tempo che passa. Insomma, il Milan come scommessa, come misura della propria forza. E allora, bentornato Zlatan.