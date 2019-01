CorSera - Milan, oggi è il giorno di Piatek: se non si trova la contropartita tecnica, pronti 38 milioni cash

Ieri ha assistito al match Genoa-Milan sugli spalti del Marassi, mentre oggi diventerà un nuovo giocatore rossonero: stiamo parlando di Krzysztof Piatek, il quale non è sceso in campo in quanto squalificato e nelle prossime ore viaggerà verso Milano per le visite mediche e la firma del suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi. Ieri pomeriggio dopo la gara c'è stato un brevissimo incontro tra le due società, in attesa del summit di oggi che sarà quello decisivo per trovare la quadra definitiva.

CONTROPARTITA TECNICA - Lo riporta questa mattina il Corriere della Sera, che spiega che Enrico Preziosi, presidente del Genoa, valuta il polacco 40 milioni di euro e nel vertice di venerdì a Milano con i dirigenti milanisti si era stabilito che 35 venissero versati cash, più una parte in bonus e una contropartita tecnica. Per ora, però, non si riesce a trovare un giocatore che possa essere inserito nella trattativa: Bertolacci, infatti, non ha intenzione di anticipare la partenza senza una buonuscita da parte del Milan, Halilovic non convince il Grifone, così come José Mauri.

OFFERTA AUMENTATA - Se non dovesse essere trovato un accordo sul nome (ai rossoblù piace molto Plizzari, ma Leonardo lo ha blindato), è possibile che il Milan decida di risolvere la situazione aumentato a 37-38 milioni la sua offerta cash. Non appena verrà trovata un'intesa, si sbloccherà anche il passaggio di Gonzalo Higuain, che attende solo una chiamata per prendere il primo volo utile per Londra dove Sarri lo aspetta a braccia aperte.