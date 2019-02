CorSera - Milan, ora cavalca l’onda: è il momento giusto per piazzare l’accelerata Champions

Roma-Milan, senza alcun dubbio, è uno scontro diretto per il quarto posto. Le due squadre arrivano al match di San Siro con stati d’animo opposti, dopo l’infrasettimanale di Coppa. Come evidenzia il Corriere della Sera, i rossoneri devono cavalcare l’onda sfruttando la carica di entusiasmo generata dagli ultimi brillanti risultati fra campionato e TIM Cup (due vittorie e un pareggio), ma anche da un mercato che ha restituito un Milan migliore e più competitivo.

ACCELERATA - "Sì, ora siamo più forti", ha ammesso Gennaro Gattuso nel corso della conferenza stampa di vigilia della gara crocevia con la Roma, forse la concorrente più inguaiata di tutte dopo i sette gol rimediati a Firenze. Crisi vera, quella della squadra di Di Francesco. Della quale, però, Rino non si fida. In questa precisa fase della stagione, le avversarie per la Champions non stanno brillando: se c’è una fase per piazzare un’accelerata, è questa.

DISTACCO - Fra Milan e Roma balla un punto solo (35 contro 34), ragione per la quale ai rossoneri andrebbe benissimo anche uscire con un pareggio dall’Olimpico. In più, la Samp ieri s’è piantata a Napoli: cristallizzare le posizioni e i distacchi sarebbe una buona prospettiva, anche perché nel giro di un mese i rossoneri sono attesi da un segmento di sfide non impossibili. Spiccano le tre a San Siro contro Cagliari, Empoli e Sassuolo. Insomma, si può fare.