CorSera - Milan, ora il salto di qualità contro le piccole. Nonostante le tante assenze...

La crescita del Milan nell'ultimo anno e mezzo è stata impressionante: i rossoneri hanno migliorato tante cose sia dal punto di vista tecnico-tattico che mentale, ma ora c'è un nuovo salto di qualità da fare rispetto alla scorsa stagione, vale a dire non perdere più troppi punti contro le cosiddette "piccole". Anche Stefano Pioli lo ha dichiarato nei giorni scorsi, spiegando che serve crescere nelle partite contro le formazioni "dal settimo posto in giù" rispetto allo scorso campionato.

TANTE ASSENZE - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera in vista del match di stasera del Milan contro il Venezia: il Diavolo non può assolutamente permettersi passi falsi nonostante anche questa sera il tecnico milanista dovrà fare a meno di diversi giocatori, in particolare in attacco dove mancheranno nuovamente sia Zlatan Ibrahimovic che Olivier Giroud. Dopo i veneti, ci sarà la trasferta di La Spezia, cioè un'altra partita che i rossoneri non possono sbagliare.

DUE VITTORIE - E' vero che in Serie A non esistono gare semplici, ma è innegabile che se c'è un momento per provare ad allungare in classifica è proprio questo. Le sfide contro Venezia e Spezia devono portare sei punti senza se e senza ma, anche perchè arrivare ai due match successivi contro Atletico Madrid e Atalanta con due vittorie porterebbe ancora più entusiasmo e fiducia nel gruppo rossonero.