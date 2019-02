CorSera - Milan, Rino ha convinto anche gli scettici: ora Elliott punta su di lui anche per il futuro

Piatek in primis, poi Bakayoko e Paquetà. Sono loro i giocatori più acclamati dal popolo di San Siro, quelli che hanno cambiato volto al Milan. Ma non si può non riconoscere i meriti di Gennaro Gattuso, il tecnico della svolta. Su Rino - scrive il Corriere della Sera in edicola questa mattina - in molti si sono sbagliati.

NUMERI - Lui è il primo a conoscere i propri limiti, ma la sua rivincita è indiscutibile, come lo sono la sua crescita (tecnica, caratteriale e gestionale) e la sua mano nella sbalorditiva metamorfosi del Milan nel 2019: quarto posto occupato stabilmente da 6 partite, 7 vittorie nelle ultime 10, una fase difensiva finalmente impeccabile (solo 4 gol subiti nelle ultime 11 gare), tre match di fila con tre reti segnate. Ora Gattuso e il Milan sognano in grande: un piazzamento Champions e la Coppa Italia. Per entrambi gli obiettivi siamo ai giorni cruciali.

ELLIOTT - Insomma, Rino ha convinto tutti: datori di lavoro, dirigenti, pubblico, perfino il ministro Salvini. Elliott adesso punta su di lui anche per il futuro: se fino a due mesi fa il contratto con scadenza giugno 2021 sembrava un problema, ora è addirittura una garanzia. L’idea della proprietà rossonera è andare avanti con Gennaro.