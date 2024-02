CorSera - Milan, serve rialzare subito la testa per evitare pericolosi contraccolpi. Ibra "scende in campo" in aiuto di Pioli

La sconfitta per 4-2 in casa del Monza ha lasciato il segno in casa rossonera, ma un solo ko non può e non deve rovinare l'ottimo percorso negli ultimi due mesi. Serve quindi una reazione immediata da parte della squadra di Stefano Pioli che dopo la partita ha ammesso le proprie responsabilità. Rialzare subito la testa per evitare pericolosi contraccolpi.

IBRA MOTIVATORE - Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che proprio per questo motivo subito dopo la partita contro il Monza è "sceso in campo" anche Zlatan Ibrahimovic in aiuto del tecnico milanista e di tutto il gruppo: al triplice fischio finale, infatti, lo svedese, da qualche mese nominato Senior Advisor di RedBird e del Milan, è andato nello spogliatoio del Diavolo per dare la carica ai suoi ex compagni. Il suo lavoro da motivatore continuerà anche in questi giorni a Milanello.

ERRORI DA CORREGGERE - Il CorSera spiega poi i tre difetti che i rossoneri devono cercare di correggere in fretta: prima di tutto devono subire meno gol perchè sono troppe le 31 reti incassate finora in Serie A (lo stesso numero di gol subiti in tutto il campionato 21-22 che si concluse poi con il 19° scudetto). Le riserve devono dare poi risposte migliori quando vengono messi in campo dal primo minuto. E infine sono troppo le espulsioni rimediate finora da Milan che denotano nervi tesi nel gruppo: al momento sono 6 in Serie A, nessuna squadra ne ha avute così tante (al secondo posto di questa speciale classifica ci sono Verona, Napoli, Lecce e Cagliari con 4 espulsioni).