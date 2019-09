CorSera - Milan, tutti uniti e pieno supporto a Giampaolo per uscire dal momento difficile

La sconfitta di sabato sera nel derby ha lasciato il segno in casa rossonera, dove però dirigenza e società sono convinti che al momento la cosa migliore sia stringersi attorno all’allenatore e al progetto tecnico. La situazione è complicata, il match contro l'Inter ha certificato che il Diavolo è molto più indietro rispetto ai nerazzurri, ma dare già un ultimatum a Marco Giampaolo non sembra essere la strada giusta.

CONFRONTO SERENO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, si sono presentati nel Centro sportivo di Carnago il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara, i quali hanno parlato con la squadra e con il tecnico milanista. Dal club è filtrato che si è trattato di "un confronto approfondito ma sereno": tutti uniti quindi per uscire dal momento difficile e pieno supporto a Giampaolo.

SERVONO RISULTATI - Ovviamente, ora però devono arrivare dei risultati positivi: giovedì i rossoneri saranno impegnati a Torino contro i granata, poi domenica sera arriverà la Fiorentina a San Siro e al termine di queste due match ravvicinati si farà un altro punto della situazione. In via Aldo Rossi si augurano di vedere dei miglioramenti rispetto al derby sia a livello di risultato che di gioco. Il campionato è appena iniziato, ma il Milan non si può permettere di perdere già troppi punti per strada.