CorSera - Sprofondo rossonero: Milan sulle gambe, ora il margine sul quinto posto non esiste più

Ora il Milan ha davanti a sé una vera e propria montagna da scalare. È inevitabile, dopo essere caduti così rovinosamente e per così tante volte (da gennaio a oggi le sconfitte sono 9). Il Corriere della Sera in edicola questa mattina parla giustamente di “sprofondo rossonero”. Dal primo al quinto posto nel giro di pochi mesi: il 2021 milanista è stato, fin qui, un autentico disastro.

CHE FIASCO - La Lazio si è aggiudicata con merito lo spareggio Champions andato in scena all’Olimpico, condannando il Milan - sempre più sulle gambe - a un finale di stagione da brividi. Dopo il Sassuolo, un altro fiasco per la squadra di Pioli: ora il margine sul quinto posto non esiste più, cancellato da un girone di ritorno tutt’altro che da big. L’involuzione è tanto evidente quanto preoccupante: cos’è successo a Calhanoglu e compagni? Difficile da spiegare.

CALENDARIO DIFFICILE - L’unica certezza è che ora per il Milan si fa durissima, alla luce di un calendario pieno di insidie e trappole, tra scontri diretti (Juve e Atalanta) e battaglie contro formazioni in lotta per la salvezza (Benevento, Torino e Cagliari). Tutto è ancora aperto, ma servirà una netta inversione netta a partire dalla prossima partita.