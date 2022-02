CorSera - Un pareggio che vale come una sconfitta: a Salerno una delle peggiori versioni del Milan

Era una trappola e il Milan ci è finito dentro, sprecando il jolly che aveva a disposizione. Ora la strada che porta alla gloria si fa in salita, a meno che Inter e Napoli non facciano lo stesso errore dei rossoneri. Insomma, doveva essere la notte del +4 sui cugini, invece la squadra di Pioli si è piantata sul più bello a Salerno, rimediando un pareggio che - scrive il Corriere della Sera - vale come una sconfitta.

Milan distratto e supponente

Perché la Salernitana - cuore e coraggio a parte, bravo Nicola! - non era certo un avversario complicato, al contrario... All’Arechi si è vista una delle peggiori versioni del Milan degli ultimi mesi: leggero, distratto, supponente. Con queste prove di evidente immaturità è difficile, per non dire impossibile pensare di poter vincere lo Scudetto. C’è poco da girarci intorno: contro l’ultima in classifica bisogna vincere, punto!

Testa alta e ripartire... subito!

Non è finita, ovviamente: il campionato è ancora lungo e può succedere di tutto. Ma cadute di questo genere - osserva giustamente il Corriere - possono essere fatali. Perché tolgono entusiasmo e convinzioni oltre che punti facili e preziosi. Adesso bisogna rialzare subito la testa contro l’Udinese, senza aspettarsi "favori" da squadra forse più attrezzate. Come detto, il Milan aveva un jolly e l’ha sprecato malamente: ora non si può più sbagliare.