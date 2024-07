CorSport - Accordi con Emerson e Fofana, ma manca l'affondo. Milan fiducioso

Come più volte ribadito dall'amministratore Giorgio Furlani, il Milan in questo calciomercato altro non deve fare che andare a puntellare la rosa in quei reparti che ne hanno più bisogno dopo l'importante rivoluzione tecnica della scorsa estate. La strategia che la dirigenza rossonera starebbe seguendo è proprio questa, come confermato anche dal fatto che il Diavolo starebbe lavorando contemporaneamente su più fronti, così da essere in grado di regalare a Paulo Fonseca più innesti validi tutti insieme. I nomi oramai li conosciamo, sono Emerson Royal del Tottenham, Youssouf Fofana del Monaco ed Alvaro Morata dell'Atletico, giocatori che fino a questo momento non sono ancora sbarcati in rossonero per un semplice motivo: manca l'affondo decisivo del Milan, che con fiducia continua a lavorare per trovare una quadra a queste situazioni.

EMERSON CHIAMA (ANCORA) IL MILAN - Oramai Emerson Royal non vuole altro che il Milan, e la conferma è l'ennesima dimostrazione d'amore fatta nei confronti dei colori rossoneri, questa volta ai microfoni di EPTV dove ha dichiarato: "Il Milan è un riferimento per tutti i brasiliani. È speciale sapere che squadre di questa portata mi vogliono". Queste non sono parole dette tanto per dirle, anche perché la voglia di Milan di Emerson Royal e la convinzione di Geoffrey Moncada hanno fatto sì che le parti abbiano subito raggiunto un accordo sulla base di un contratto quinquiennale a 2 milioni di euro stando a Il Corriere dello Sport. Per far si che quest'operazione vada in porto, però, la dirigenza rossonera deve trovare un accordo con il Tottenham, che non si smuove dalla richiesta iniziale di 20 milioni di euro. Furlani non vorrebbe spingersi oltre i 15, motivo per il quale l'amministratore delegato rossonero potrebbe fare leva sulla (forte) volontà del calciatore per allentare la presa degli Spurs.

FOFANA COME EMERSON - Il discorso fatto per Emerson Royal possiamo farlo anche per quanto concerne il discorso relativo a Youssouf Fofana. Il centrocampista francese vuole solo il Milan, ed anche lui l'ha dimostrato rifiutando circa 20 giorni fa un'importante offerta dalla Premier League, ma il suo approdo in rossonero non si sbloccherà fino a quando la dirigenza meneghina non troverà un accordo con il Monaco. La società monegasca continua a chiedere 25 milioni di euro per Fofana, troppi per un calciatore in scadenza fra un anno, ed ecco che anche in questo caso il Milan potrebbe fare leva sulla volontà del calciatore per trarne vantaggio.