CorSport - Come cambia il mondo in sette giorni: Fonseca ha trasformato il Milan

Se si riavvolge il nastro di una settimana, ci ritroveremmo in una Milano trepidante nella mattina del derby della Madonnina. Andando a sondare gli umori in casa rossonera, si respirerebbe un'aria viziata da partenza di stagione horror e dalle tante voci di un possibile esonero di mister Fonseca. Oggi, invece, a soli sette giorni di distanza, è secondo in campionato e si fregia del titolo di miglior attacco del torneo oltre che di una difesa capace di subire solamente un gol nelle ultime tre uscite.

Meriti di Fonseca

E' innegabile, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, che ci siano dei meriti di Paulo Fonseca in tutto questo. Il Milan non si può dire ancora perfetto ma sicuramente ha iniziato a ingranare le marce alte e a mettere in mostra il suo potenziale. La mossa del portoghese è stata soprattutto tattica, molto coraggiosa: ha inserito quattro attaccanti in una sorta di 4-2-4 che garantisce una prima linea di pressione molto aggressiva ed efficace. E' stata però anche una mossa sulla testa della sua squadra. Dopo la vittoria con il Lecce il tecnico ha ammesso che la scelta di far giocare contemporaneamente sia Morata che Abraham è anche dettata dall'energia che vede sprigionarsi dai suoi undici quando spagnolo e inglese sono in campo.

I risultati

E non può essere un caso che il Milan abbia chiuso anche la difesa: nelle ultime tre di campionato i rossoneri hanno subito un solo gol, proprio nel derby e hanno vinto tre gare consecutive. In più, sempre in questo lasso di tempo, il Diavolo è stato capace di segnare nove gol, dimostrando che la sua potenza di fuoco non è ridotta, anzi. Chiaro che i margini di miglioramento sono tantissimi e che, soprattutto, così come il passaggio da male a bene è stato repentino, anche un'eventuale frenata brusca potrebbe arrivare all'improvviso e segnare il percorso nella maniera inversa. Fonseca lo sa e ha già predicato calma anche perché adesso arriverà un altro test molto complicato: martedì il Milan sarò ospite a Lverkusen contro il Bayer campione di Germania per il secondo turno del girone di Champions League.