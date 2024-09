CorSport - Concessi quattro giorni di riposo alla squadra: Fonseca ha deciso fosse il momento giusto per staccare

La sosta nazionali porta pensiero, un po' come la notte, nella speranza che possa aiutare a trovare le soluzioni giuste per ripartire da zero dopo un inizio di stagione a dir poco traumatico per il Milan. Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, sfruttando l'assenza di gran parte del gruppo dei titolari, dopo le sedute a Milanello di martedì e mercoledì post Lazio, Paulo Fonseca ha concesso alla squadra quattro giorni di riposo, iniziati ieri, con la ripresa degli allenamenti prevista addirittura per la giornata di lunedì, dove si tornerà a fare sul serio in vista della partita di sabato 14 contro il Venezia.

Una scelta piuttosto curiosa, ma per un certo senso anche inevitabile considerato il momento fisico, mentale e di risultati che stata attraversando il Milan. Quindi Fonseca ha scelto un po' di scarico, sia fisico che mentale, per i suoi, preferendolo al lavoro serrato sui campi di Milanello, nella speranza che possa dare i suoi risultati.

Tra le motivazioni, continua il quotidiano, anche "l'assenza degli undici calciatori della Prima Squadra convocati con i rispettivi Paesi (Theo Hernandez, Maignan, Fofana, Leao, Reijnders, Bennacer, Jovic, Pavlovic, Musah, Pulisic e Chukwueze) e dei sette giovanissimi in giro con le varie under (Camarda, Bartesaghi, Zeroli, Torriani, Liberali, Raveyre e Cuenca)".

Il gruppo rimasto a Milano, comunque, è ben nutrito, con Morata che addirittura nella giornata di ieri è tornato a correre sui campi di Milanello per anticipare il rientro in campo. Oltre allo spagnolo ci sono anche Calabria, Royal, Tomori, Thiaw, Gabbia e Terracciano, gran parte del reparto difensivo, il più criticato di queste prime tre uscite stagionali, al quale avrebbe potuto fare bene lavorare in questa sosta, e sarà forse per questo che i tifosi non hanno particolarmente apprezzato la concessione di Paulo Fonseca.

Sta di fatto che nessun allenatore conosce meglio la propria squadra, se non l'allenatore stesso. E staccare la spina, in alcuni casi, può essere anche l'opzione più saggia, anche se alla fine solo il campo darà le risposte che Fonseca, società e tifosi si aspettano di rcevere.