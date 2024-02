CorSport - Giroud, la famiglia vota Mls. Decisione in primavera

Il futuro di Olivier Giroud sarà uno dei misteri che il Milan dovrà risolvere entro la fine della stagione e sicuramente sarà così. L'esito su cosa deciderà l'attaccante francese, che a settembre compirà 38 anni, è ancora indecifrabile ma si possono fare ipotesi concrete e soprattutto previsioni su quando l'ex Arsenal e Chelsea prenderà la sua decisione definitiva. Intanto Giroud è il giocatore più decisivo del Milan.

Eterno

In una stagione in cui ci si aspettava l'esplosione definitiva di Rafael Leao, oppure gli scatti e le giocate di Samuel Chukwueze, giocatore più pagato del Milan nella finestra estiva di mercato, i riflettori se li sta prendendo OIivier Giroud. La carta di identità si è ingiallita ancora quest'anno e nonostante i 37 anni di età, il bomber francese rimane il calciatore più prolifico della rosa e, per questa ragione, anche il più determinante, come ricorda oggi il Corriere dello Sport. In campionato, per un attaccante della sua età e con le sue caratteristiche, ha messo in piedi numeri ancora migliori rispetto agli anni precedenti: sono 12 gol e 8 assist. Manca una sola rete e raggiungerà il record di reti in campionato in maglia rossonera, 13, raggiunto nella passata stagione. Nulla si può dire a Giroud che, per buona misura, è anche uno di quelli che lascia più sudore in campo.

Mls

Per tutte le ragioni esposte fin qui, per il Milan non è un problema estendere di un ulteriore anno il contratto del francese. Anzi, sarebbe un onore e un plus. Quasi una mossa che ricalcherebbe quella fatta in passato con Ibrahimovic. Sicuramente il carisma dello svedese è inarrivabile ma ormai Olivier è un leader dello spogliatoio e anche fisicamente sembra più integro rispetto agli ultimi anni di Zlatan. La decisione spetta dunque solo al giocatore che è attirato, anche dietro scelte familiari, dal concludere la carriera negli Stati Uniti, un campionato emergente ma più rilassante dal punto di vista di stress fisico ed emotivo. La scelta sarà fatta nelle prossime settimane ed è molto probabile che in Primavera si saprà se il francese rimarrà il numero 9 del Milan anche nella prossima stagione.