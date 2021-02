CorSport - Milan, tre obiettivi per giugno: Thauvin, un vice-Hernandez e un trequartista (se non dovesse restare Diaz)

Nemmeno il tempo di terminare il mercato invernale che le società di Serie A devono già iniziare a proiettarsi a quello estivo. E' così anche per il Milan che sta incominciando a pianificare la prossima campagna acquisti: in particolare, i rossoneri stanno tenendo d'occhio con grande attenzione quei giocatori in scadenza di contratto a giugno che potrebbero quindi muoversi in estate a parametro zero.

PARAMETRO ZERO - Tra questi, come riporta il Corriere dello Sport, c'è anche Florian Thauvin, attaccante esterno del Marsiglia da tempo nel mirino del Diavolo. Il giocatore, che ha deciso di non rinnovare con i francesi, piace molto a Maldini e Massara e ora l'obiettivo del Milan è quello di anticipare la concorrenza già nelle prossime settimane. I rossoneri continueranno poi a cercare in estate anche un vice-Theo Hernandez: il nome più caldo è Matías Vina del Palmeiras, che potrebbe lasciare il Brasile per una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Se non dovesse andare in porto questa operazione, il club di via Aldo Rossi potrebbe tornare sulle tracce di Junior Firpo, per il quale però il Barcellona continua a chiedere 25 milioni.

FUTURO DIAZ - Attenzione poi al ruolo di trequartista, in particolare al futuro di Brahim Diaz che è in prestito secco dal Real Madrid: i dirigenti del Milan lavoreranno nelle prossime settimane per abbassare il costo d'acquisto del giovane spagnolo oppure proveranno a rinnovare il prestito. Se Diaz dovesse alla fine tornare ai Blancos, allora i rossoneri si fionderebbero su Otavio del Porto, anche lui, come Thauvin, in scadenza di contratto a giugno.