CorSport - Nuova grande occasione per De Ketelaere. Tanti ritorni tra i convocati

Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, questa sera ci sarà un'altra grande occasione per De Ketelaere che al momento è fermo a un solo assist a inizio campionato, un gol annullato e due o tre opportunità sbagliate. Ma il Milan e Pioli credono in Charles che oggi tornerà dal primo minuto per la prima volta dalla sciagurata gara di Sassuolo: dopo la sfida ai neroverdi sempre ingressi nei minuti finali in cui, a onor del vero e al netto di due chance sciupate con Tottenham e Monza, è sempre entrato con il piglio giusto. Qualche segnale si è visto e stasera si scoprirà se potrà essere confermato o meno con Charles che avrà un ruolo da protagonista. Negli ultimi giorni già si parlava di un suo possibile impego dal primo minuto e la notizia dello stop di Brahim Diaz ha fugato ogni dubbio. Al suo fianco, dietro a Giroud, spazio per un altro attaccante in cerca di redenzione: Ante Rebic.

Ritorni

Pioli già si pregustava, al netto delle squalifiche di Leao e Krunic, di lavorare con tutta la rosa a disposizione e invece lo stesso tecnico rossonero ieri pomeriggio in conferenza stampa ha dovuto rendere conto di un problema al ginocchio accusato da Brahim Diaz che pone lo spagnolo in dubbio anche per Londra. Nonostante questo il Milan può sorridere quest'oggi e riabbracciare tre giocatori molto importanti. Il primo è senza dubbio Isamel Bennacer, fuori per poco più di un mese per un problema muscolare, che potrebbe partire già dall'inizio al suo posto affianco a Sandro Tonali. Poi ci sarà anche Davide Calabria: il capitano ha perso qualche settimana e oggi siederà in panchina. Lì dove tornerà per la prima volta dopo 186 giorni Alessandro Florenzi: il laterale romano si era infortunato nel corso della gara di andata contro il Sassuolo, giocata il 30 agosto. Circa sei mesi dopo Florenzi rientra tra i convocati ed è una presenza non di poco conto nello spogliatoio.