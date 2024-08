CorSport - Ultimo giorno di mercato: stallo Bennacer e il caso Jovic

In queste ultime ore di calciomercato il Milan proverà a chiudere alcune situazioni (potenzialmente pericolose) ancora irrisolte. Il Corriere dello Sport parla ovviamente dei casi Ismael Bennacer e Luka Jovic, tanto importanti al punto che potrebbero permettere al Diavolo di chiudere un ultimissimo colpo last minute, sempre a patto che partano entro la mezzanotte di oggi.

STALLO BENNACER - Isma sembrava potesse essere il "grande" sacrificio dell'estate del Milan, un po' come fu l'anno scorso Sandro Tonali se vogliamo parlare a livello di cifre, ma il centrocampista algerino è destinato a rimanere in rossonero, salvo incredibili colpi di scena. Nel corso di quest'estate Bennacer è stato corteggiato tantissimo dai club di Saudi Pro League, Al-Qadsiah in particolare, ma nessuno di questi ha mai presentato un'offerta ufficiale scritta al Milan.

Il giocatore ha aspettato fino all'ultimo una proposta scritta, un qualcosa, ma meno di 24 ore dalla chiusura del calciomercato la situazione inerente al suo futuro starebbe vivendo una preoccupante fase di stallo. Nel mentre, scrive Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri Bennacer è tornato ad allenarsi con i suoi compagni di squadra a Milanello dopo 3 giorni di assenza.

CASO JOVIC - Ancora più particolare e delicata è invece la questione inerente a Luka Jovic, che a differenza di Ismael Bennacer delle offerte in questo calciomercato le ha ricevute, due dalla Spagna nello specifico. Il serbo, però, sembrerebbe essere contrario ad una sua uscita, anzi, vorrebbe giocarsi le proprie carte in rossonero nonostante l'arrivo di Tammy Abraham che, con ogni probabilità, lo taglierà fuori dalla lista Champions del Milan. Tutto, comunque, si deciderà nelle prossime ore, quando i sette giorni della creazione di Ibrahimovic saranno terminati. A meno di clamorosi colpi di scena da ultimo giorno, dunque, il Milan ha completato il suo calciomercato estivo.