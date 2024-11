CorSport - Una vittoria che muove la classifica, ma resta un piccolo Milan

Che la vittoria di ieri non offuschi quanto visto in campo. Il Milan avrà sì vinto, ma la prestazione della formazione di Paulo Fonseca non è stata convincente. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che il modo "in cui i rossoneri stanno in campo, infatti, continua ad essere un rebus. Poco ritmo, ma soprattutto poco equilibrio", quando per sostenere 4 elementi offensivi ci vuole invece ben altro, altrimenti c'è il rischio che ad ogni ripartenza avversaria si va in apnea, proprio come successo a Monza.

La formazione di Alessandro Nesta ha infatti sfruttato tutti i punti deboli del Milan, arrivando addirittura a trovare il vantaggio con Dany Mota, gol poi annullato per un fallo ad inizio azione su Theo Hernandez di Bondo che ha creato non poche polemiche. Alla fine dei conti l'unica cosa positiva della serata per il Milan è il risultato, ma per il resto c'è ben poco da festeggiare.

OKAFOR O LEAO? - Anche ieri sera Paulo Fonseca ha preferito Noah Okafor a Rafael Leao, ma se per lasciare in panchina il portoghese bisogna schierare in campo lo svizzero dell'U-Power Stadium, tanto vale far giocare il numero 10 con le sue amnesie (due gol mancati nel finale) e la sua indolenza.

RESTA UN PICCOLO MILAN - La prestazione di ieri mette in risalto il fatto che un Milan del genere non può mantenere le ambizioni con cui aveva cominciato la stagione, ovvero puntare allo scudetto, che ad oggi dista 8 punti. La trasferta di martedì a Madrid potrà essere uno spartiacque importante per il percorso della formazione di Paulo Fonseca, che al Bernabeu dovrà mettere in campo lo stesso spirito del derby: sacrificio, applicazione, sempre una corsa in più, mai una in meno. Il fatto è però che, scrive Il Corriere dello Sport, e che "con il passare delle settimane, quell’esibizione è diventata sempre più un pallido ricordo. Basterà il Bernabeu per riaccendere la fiamma?".