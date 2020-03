Da Rebic e Castillejo a Calhanoglu e Bennacer: ecco i rossoneri rigenerati da Pioli

Il ritorno a Milanello di Zlatan Ibrahimovic è stato decisivo, ma dietro l'ottimo rendimento del Milan nel 2020 c'è sicuramente anche il grande lavoro di Stefano Pioli. Oltre a ridare fiducia ed equilibrio tattico al Diavolo, il tecnico milanista ha saputo rigenerare diversi giocatori che nella prima parte di stagione avevano reso ben al di sotto delle proprie possibilità.

NUOVI TITOLARI - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il rossonero simbolo del 2020 è senza dubbio Ante Rebic: il croato ha faticato parecchio fino a Natale, tanto che si parlava di un suo possibile addio durante il mercato di gennaio, ma alla fine è rimasto ed ora sembra un altro giocatore rispetto a qualche mese fa. Anche Castillejo è stato rigenerato da Pioli: come l'ex Eintracht Francoforte, lo spagnolo ha saputo conquistare un posto da titolare nel nuovo 4-4-2 (o 4-2-3-1) del Milan.

VALORIZZATI DA PIOLI - Ci sono poi, sempre secondo la Rosea, altri due rossoneri che sono stati valorizzati da Pioli: il primo è Hakan Calhanoglu, che per il tecnico milanista è diventato un elemento imprescindibile in quanto rappresenta il perfetto trait d’union tra centrocampo e attacco, mentre il secondo è Ismael Bennacer, il quale ha in mano le chiavi della mediana del Milan. Se il Diavolo è tornato a correre in campionato, deve ringraziare non solo Ibrahimovic, ma anche l'ottimo lavoro in campo e fuori di Stefano Pioli.