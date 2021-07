Dal sogno Spider-Man alla dieci rossonera, il Milan riabbraccia il folletto malagueño

Nel mondo del calcio parlato e scritto l’associazione giocatore-supereroe è utilizzata spesso, tra serio e faceto, da tifosi e giornalisti. Vuoi per somiglianza fisica, vuoi per movenze sul campo di gioco, l’accostamento in questione non è un qualcosa di inusuale. Tant’è che ad aprile un sorridente Brahim Diaz, nel corso di una piacevole intervista a Milan TV in cui si raccontava ai tifosi per com’è e cosa gli piace fare fuori dal rettangolo verde, parlava del suo amore per l’Uomo Ragno: “Da piccolo mi piaceva molto Spider-Man e pensavo di essere come lui. Ero in bagno, mi stavo facendo la doccia, e ho voluto prendere l’asciugamano saltando… Mi sono rotto due denti (ride). Mamma mi ha portato dal dentista”.

E ora viene naturale chiedersi da dove abbia preso i suoi super poteri: a differenza dei ragni i palloni non mordono. Eppure Brahim, fisico minuto e all’apparenza innocuo, una volta indossati gli scarpini si trasforma. Tanto timido, tranquillo e riservato fuori dal campo quanto estroso, divertente e spensierato in partita. Proprio come lo spara ragnatele più famoso della cultura pop Brahim è un giovane ragazzo positivo, pieno di talento e che ha dimostrato di sapere come intervenire in situazioni scottanti. Mister Pioli si è affidato a lui nel finale della scorsa stagione: quando la qualificazione Champions sembrava prendere sempre più le sembianze di una chimera la leggerezza, nei piedi e nella testa, dello spagnolo ha evitato catastrofi. La settimana di Torino è stata fondamentale: gol e assist contro i granata, gol contro la Juventus che sblocca il match allo Stadium (terminato 3-0 per il Milan). Un destro a giro che, come si suol dire, è andato a togliere le ragnatele da sotto il sette. Ironico, no?

E ora, come nelle più classiche delle storie degli eroi in calzamaglia, un lieto fine. Anzi, un lieto inizio. Dopo il primo anno in prestito secco dal Real Madrid, Brahim Diaz torna al Milan con un prestito biennale con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei blancos. Il classe ’99, arrivato che contava i giorni che mancavano al ritorno alla casa base, pian piano è entrato nel mondo Milan e il Milan è entrato in lui. Non è di certo un caso che a Bergamo la telecamerina per filmare i festeggiamenti del ritorno in Champions League sia stata affidata a lui. Tanti sorrisi, tanta gioia, affetto sincero e grande voglia di continuare a far parte di questo progetto.

Ora che è ufficiale il Milan potrà contare ancora sul suo piccolo supereroe: né Peter Parker né Miles Morales, il nuovo Spider-Man è malagueño e indossa la maglia numero 10.