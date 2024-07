Dalla 2.Bundesliga al Mondiale, dal dente (che non ha) fino alla somiglianza con Bierhoff: alla scoperta di Niclas "Lucke" Fullkrug

vedi letture

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato per regalare a Paulo Fonseca il suo nuovo attaccante. La pista che porta ad Alvaro Morata si starebbe riscaldando sempre di più, con l'inizio della prossima settimana che potrebbe essere decisivo per l'arrivo in rossonero del capitano della Spagna. Il classe '92 potrebbe però non essere l'unico attaccante sul quale la dirigenza rossonera potrebbe puntare quest'estate, visto che nella serata di ieri sarebbe uscito fuori anche il nome di Niclas Fullkrug, attaccante in uscita dal Borussia Dortmund in seguito all'arrivo in giallonero di Serhou Guirassy, ritardato però di qualche giorno a causa di una serie di problemi riscontrati nelle visite mediche del guineano che non dovrebbero far saltare comunque l'affare.

DALLA 2.BUNDESLIGA AL MONDIALE: LA STORIA DEL BOMBER CHE SI È COSTRUITO DA SOLO - Niclas Fullkrug è il ritratto di un antidivo, lontano dal prototipo di calciatore tutto talento e qualità, visto che il classe '93 si è costruito da solo nel corso della sua carriera. Nato ad Hannover, l'attaccante tedesco ha dovuto lottare tanto, anche contro la sua integrità fisica, per affermarsi nel calcio professionistico. Cresciuto nel Werder Brema, Niclas ha affrontato numerosi infortuni e prestiti in 2.Bundesliga fra Norimberga ed Hannover, con il quale conquistò anche una promozione, per poi affermarsi in una compagine storica come il Werder Brema, dove ha dimostrato tenacia e capacità di segnare conquistando la Nazionale e diventando capocannoniere della Bundesliga nel 2023. Grazie a questo, nel dicembre del 2022 il telefonino di Fullkrug è squillato per via della chiamata della Germania per la convocazione per il Mondiale in Qatar, esperienza dove il classe '93 è stato costantemente supportato dalla fiducia dei tifosi e dell'allora CT Flick, che in conferenza stampa lo presentò dicendo: "Niclas è il genere di persona che vuole costantemente migliorare e dà alla squadra fiducia. Per lui tutto sembra possibile". Passato al Borussia Dortmund nell'agosto del 2023 per 17 milioni di euro, Fullkrug ha confermato il suo status di attaccante di livello nella passata stagione mettendo a segno 16 reti in tutte le competizioni, alcune delle quali anche decisive in Champions League, come ad esempio quella contro il PSG, alle quali si aggiungono le due ad Euro2024 con la Germania, che oramai sembra quasi non poterne più fare a meno di "Lucke".

NICLAS "LUCKE" FULLKRUG - Utilizza poco il suo profilo Instagram, non vuole distrazioni, così come fa anche della sua immagine, anche perché Niclas Fullkrug non è il prototipo di calciatore forte e bello, è solo forte, perché la differenza l'ha fatta sempre la testa nel corso della sua carriera. Ma come si è arrivati a chiamare un gigante del genere (quasi 190 cm) "Lucke"? Il soprannome nasce, per ironia della sorte, da un interista, Marko Arnautovic, che fu il primo a chiamarlo così ai tempi del Weder Brema. Ma cosa significa questa parola? Buco, in quanto il sorriso di Niclas Fullkrug è caratterizzato dall'assenza di un incisivo che ne ha caratterizzato l'immagine facendola, quasi, diventare iconica fra i tifosi tedeschi, che hanno trovato in questo ragazzone originario di Hannover un nuovo beniamino tutto testa, Rocky (perché usa le canzoni della storica trilogia per caricarsi prima delle partite) con una passione contagiosa.

FULLKRUG IL NUOVO BIERHOFF - Accostato al Milan, nell'analisi e nello studio del personaggio, i tifosi rossoneri hanno immediatamente comparato Niclas Fullkrug ad un altro grande centravanti tedesco che ha vestito la maglia del Diavolo in passato: Oliver Bierhoff. Ma cosa accomuna questi due calciatori? La loro innata qualità di segnare tanto di testa. A conferma di questo i dati collezionati in questa stagione dal centravanti del Borussia Dortmund, che ha segnato un quarto delle sue reti in maglia giallonera proprio grazie a quella che potrebbe essere definita una sorta di "specialità della casa" (vs Lispia, Bochum, Friburgo ed Atl.Madrid). Non solo, Fullkrug ha deliziato anche i tifosi della Germania con un perentorio colpo di testa ad Euro2024, gol che ha permesso alla Nazionale di Nagelsmann di evitare all'ultimo la sconfitta contro un'ottima Svizzera. Chissà se un'abilità del genere potrà far presto gioire i tifosi del Milan a San Siro, alla ricerca di un profilo ed attacante del genere dopo che sono rimasti orfani di Olivier Giroud. Staremo a vedere.