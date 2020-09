Dalla Francia - Bennacer, offerta da 40 milioni dal PSG: no del Milan e del giocatore

Quaranta milioni di euro per il cartellino di Ismaël Bennacer. È questa, scrive 'Le10Sport', l'ultima offerta presentata dal Paris Saint-Germain di Leonardo per il centrocampista del Milan. Il club rossonero, stando a quanto riportato dalla redazione francese, ha rifiutato l'offerta, chiedendo più soldi, ma da registrare c'è soprattutto il no del giocatore che ha confidato alle persone a lui vicine di non avere alcuna intenzione di lasciare il club rossonero. Bennacer è convinto che il Milan, in questo momento, sia il club ideale per la sua crescita professionale.