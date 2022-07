De Ketelaere-Milan, il punto della trattativa infinita tra mosse e capricci dei belgi

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È stata una giornata particolare quella sul fronte De Ketelaere per il Milan. Dopo i sussulti di mercoledì, ieri i lavori sono andati avanti sotto la linea di galleggiamento, quasi a voler preparare il terreno all’ultimo rush finale di questa lunghissima trattativa per il belga classe 2001 del Bruges. Questo il recap di quanto emerso.

Dal lato Milan si continua ad avere fiducia sulla chiusura, consci di aver fatto tutto il possibile dal punto di vista economico e anche di esser stati chiari con il Bruges che, a sua volta, ha spesso cercato un gioco al rialzo sul prezzo del cartellino pur avendo avuto un ok di massima alla valutazione da 35 milioni. Il club belga, nello specifico, avrebbe voluto una parte garantita più alta ma si tratta davvero di minuzie che non possono mettere a rischio una contrattazione di questo tipo.

Il giocatore, in totale autonomia, ha scelto di ridursi l’ingaggio originariamente pattuito pur di dare un altro segnale al Milan, che è stata – da sempre – la sua priorità tanto è vero che il Leeds si è chiamato fuori dalla corsa a CDK, non facendo più nemmeno da sponda al Bruges per ciò che concerne la sua proposta d’acquisto che era più alta rispetto a quella del Milan.

De Ketelaere è sostanzialmente un separato in casa: dopo la non convocazione concordata con il club per la prima di campionato e la panchina nella Supercoppa del Belgio, il ragazzo non si è allenato con il gruppo oggi, ma non per sua volontà, bensì per una scelta del club di prevenzione. Insomma, se non sono segnali questi…

Rimangono da limare ancora alcune cose tra i club (ma parliamo davvero di dettagli) e anche tra il Bruges e il giocatore in materia di bonus che De Ketelaere è pronto a lasciare sul tavolo della trattativa pur di prendere un aereo per Milano nelle prossime ore.