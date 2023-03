Donnarumma-Maignan: il progetto del Milan funziona e crederci ne vale la pena

MilanNews.it

È stato un addio rumoroso e fragoroso, sicuramente anche doloroso. Gigio Donnarumma era l’erede designato di Franco Baresi e Paolo Maldini, per precocità con la quale è stato promosso titolare nella prima squadra e per la celerità con cui ha iniziato ad indossare la fascia di capitano. Il suo futuro pareva già segnato, sembrava avrebbe infranto ogni record di presenze con la maglia rossonera. Del resto, un portiere che esordisce a 16 anni e che ha - per natura - una longevità generalmente superiore ai giocatori di movimento, ha tutto per riscrivere certi record, ma la storia sappiamo bene come sia andata e il destino di Donnarumma ha assunto tonalità diverse da quelle rossonere.

LA ROTTURA

In tanti si ricordano ancora oggi delle parole di Gigio Donnarumma nell’estate di 2 anni fa. Infatti, le parole rilasciate al Corriere dello Sport divennero virali: “Resterò per sempre un tifoso rossonero, ma la vita è fatta di scelte e avevamo ambizioni diverse. Otto anni non si dimenticano, ma avevo bisogno di cambiare per crescere”. Parole che hanno suonato come un tradimento razionale, ponderato e, fondamentalmente, ingrato. Viene subito alla mente Thiago Silva, quando (appreso che sarebbe stato ceduto per necessità economiche) ha rinnovato per far incassare al Milan la cifra più alta possibile. Stesso discorso per Bremer, che per riconoscenza verso il Torino ha rinnovato il contratto poco prima di essere ceduto alla Juventus. Lo ha fatto persino Mauro Icardi, che ha rinnovato il contratto con l’Inter per poter essere girato in prestito al PSG con un diritto di riscatto quantomeno decente, alla luce di tutte le problematiche relative al suo addio dai nerazzurri. Ecco: Thiago Silva non è stato lanciato dal Milan, Bremer non è stato lanciato dal Torino e Icardi non è stato lanciato dall’Inter. Il numero 1 del Paris Saint-Germain, invece, è proprio nel Milan che è stato lanciato tra i professionisti; Milan del quale peraltro si professa gran tifoso. Il risultato? Tira e molla per il rinnovo di contratto, pantomime di dubbio gusto, offerte al rialzo del Milan puntualmente rifiutate, post condivisi e cancellati dopo le critiche che ne sono conseguite e la scusa degli hacker che gli avrebbero manomesso il profilo. Il Milan non ha potuto che prenderne atto e agire di conseguenza, fermo restando che colmare il vuoto di un addio a parametro zero di un giocatore così importante per la squadra non fosse affatto facile, ma la dirigenza rossonera è stata saggia e lungimirante e in Mike Maignan si riversa tutto quell’affetto che Gigio ha rifiutato senza troppi complimenti.