ESCLUSIVA MN - Ag. Conti: "È un grosso dilemma. Se continua così al Milan è un buco nell’acqua, ma se va via mi darebbe fastidio"

Andrea Conti ha giocato solo due partite in questa nuova stagione. Il terzino rossonero è stato impiegato all’andata e al ritorno nei match contro lo Sparta Praga in Europa League, mentre in campionato non ha ancora fatto un minuto. La redazione di MilanNews.it ha contattato il suo agente Mario Giuffredi per capire le possibilità di un eventuale spostamento con il mercato in arrivo.

Come sta Conti? A gennaio sono previsti movimenti? “Bene sicuramente no, perché l’anno scorso con Pioli ha sempre giocato, era il titolare, poi ha avuto un intervento dove ha fatto la pulizia del ginocchio, a fine luglio. Il campionato poi è iniziato, lui ci ha messo un po' di tempo per recuperare e intanto Calabria ha preso il posto da titolare, sta facendo benissimo ora Davide. Conti è un po' rammaricato, vediamo cosa succederà”.

A gennaio è possibile che possa spostarsi? “Se mi chiedi cosa faremo non lo so, per me Conti è un dilemma quotidiano. Mi alzo la mattina e penso a Conti, per un semplice motivo, perché l’anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore da Milan, arrivava da mille problemi. Provare a trovare continuità da un’altra parte quando lui ha dimostrato di essere un giocatore da Milan mi darebbe fastidio. Però se rimane lì e continua così fino a giugno vuol dire che abbiamo fatto un buco nell’acqua. Conti è un punto interrogativo, ci pensiamo tutti i giorni”.

Lui ha avuto diverse offerte di prestito nei mesi scorsi? “Si è corretto, ne ha avute tante. Ma Pioli ci ha sempre dato le garanzie, è un giocatore che lui considera. A gennaio faremo delle valutazioni e vedremo cosa succederà”.

di Antonio Vitiello