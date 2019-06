ESCLUSIVA MN - Ag. Laxalt: "Vuole restare, ma dipende dal club"

Il suo primo anno in rossonero non è stato all'altezza delle aspettative e di quanto mostrato con la maglia del Genoa, ma per Diego Laxalt la voglia di riscatto nella prossima stagione è tanta. Il laterale, negli ultimi giorni, è finito nel mirino del Torino, ma potrebbe anche essere inserito come contropartita tecnica in qualche operazione in entrata. Per cercare di fare chiarezza sulla questione Laxalt, la redazione di MilanNews.it ha contattato Ariel Krasouski, agente dell'uruguaiano, che ha dichiarato: "Diego vuole restare al Milan. Nell'anno passato è stato molto bene nel Milan e vuole restare per giocarsi le sue chance. Ora bisogna vedere quali siano le idee di Giampaolo e del club, ma se fosse per Diego lui vorrebbe restare in rossonero".

di Antonio Vitiello