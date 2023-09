esclusiva mn - Aglietti: "Il Milan si è ripreso nettamente dopo il derby. Pulisic giocatore straordinario"

Dopo una settimana ostica a livello fisico e mentale, con batosta nel derby ed esordio in Champions dolceamaro, il Milan si appresta ad affrontare l'Hellas Verona sabato pomeriggio alle 15 nel match valido per la quinta giornata di campionato. In merito alla sfida contro gli scaligeri, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alfredo Aglietti, ex giocatore e allenatore della compagine veneta. Le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti tra Milan e Verona?

“Ho visto la partita contro il Newcastle. Secondo me, il Milan si è ripreso nettamente dalla batosta nel derby grazie all’ottimo lavoro di Stefano (Pioli ndr). Condurrà sicuramente il match”.

L’Hellas di Baroni ha fatto assistere a una proposta tecnica e tattica molto interessante…

“Per me il Milan resta la favorita. Una carta che si può giocare Baroni è far sfogare i rossoneri il più possibile, per poi colpire nelle ripartenze. Ma, contro i rossoneri, è molto tosto reggere l’urto”.

Qual è il calciatore chiave della squadra di Pioli, che ha avuto il miglior impatto sul Milan, malgrado l’elevato tatticismo della Serie A?

“Io dico Pulisic. Mi sembra un giocatore straordinario. Un acquisto capolavoro da parte di Pioli e della dirigenza del Milan. Un’imprevedibilità e una rapidità di notevolissimo livello”.

La difesa costituisce il punto debole dei rossoneri?

“Se riguardiamo il derby, istintivamente rispondi di sì. Ma bisogna analizzare la situazione per quello che è realmente a livello tattico. I primi a effettuare la fase difensiva sono gli attaccanti, che devono subito rientrare dietro la linea della palla…”.

Restiamo in tema attaccanti, per l’appunto. Per quali ragioni Pioli schiera solo e esclusivamente Giroud? A tuo avviso si fida poco di Okafor e Jovic?

“Giroud non è più un ragazzino, ha 37 anni. Questo è il dato di partenza. Non saprei cosa rispondere. Dietro le scelte di un allenatore, c’è sempre una motivazione credibile a sostegno”.

Il Milan può ancora competere per lo scudetto?

“Eccome! Per me se la giocano i rossoneri con l’Inter, in questo momento la squadra più forte. Un gradino sotto, metto Napoli e Juventus. I partenopei riemergeranno. Non è semplice ripetersi. La scorsa stagione hanno fatto qualcosa di straordinario”.