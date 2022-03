ESCLUSIVA MN - Agostini: “Origi sarebbe un buon rinforzo. Kessie? Il Milan viene prima di tutto”

Fonte: Intervista di Peppe Gallozzi

L’ex rossonero Massimo Agostini ha risposto ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato così dell’attualità rossonera:

Agostini, il Milan ha un’occasione importante per lo Scudetto?

“Vedendo l’andamento di queste ultime giornate sicuramente, a mio parere, i rossoneri hanno più possibilità di Napoli e Inter”.

Da cosa deriva questa convinzione?

“La continuità che ha di gioco rispetto alle altre due. Ha un cammino meno altalenante e soprattutto Pioli ha saputo dare un’impostazione di buonissimo livello alla squadra. Tutto questo si traduce con la continuità di rendimento e con la costanza nella prestazione”.

L’ha sorpresa l’addio di Kessiè che si dice abbia già firmato con il Barcellona?

“No, per certi versi era inevitabile”.

In che senso?

“Dopo Calhanoglu e Donnarumma il Milan ha fatto capire in modo chiaro la sua politica societaria. Certe richieste di prolungamento del contratto a cifre esorbitanti non possono essere esaudite, il Milan resta davanti a tutto. Evidentemente a Barcellona lo avranno accontentato”.

Pensava che Giroud potesse essere così determinante?

“Uno come lui, in area di rigore, se ha la palla buona la butta dentro. E’ un giocatore importante, ogni volta che è sceso in campo ha dato un contributo importante alla causa indipendentemente dai gol”.

Fa bene il Milan a puntare sulla pista Divok Origi?

“A mio parere sì. La società sta puntando forte su questo tipo di calciatori per proseguire un discorso di valore e futuribilità. In questo ciclo che si sta completando uno come Origi lo vedrei bene”.