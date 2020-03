ESCLUSIVA MN - Antinelli: "La linea tecnica della squadra deve essere dettata da Boban e Maldini. Ibrahimovic va riconfermato"

In una giornata priva del match tra Milan e Genoa, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Alessandro Antinelli, inviato di Rai Sport, per parlare di questa decisione e del momento dei rossoneri.

È arrivata ieri la comunicazione riguardante il rinvio di 5 partite di Serie A nonostante fosse stato predisposto pochi giorni prima di poterle giocare a porte chiuse. È stata una decisione giusta o tardiva?

“La decisione è tardiva perché c’è stato un consiglio dei ministri fino alle 2 di notte per poi decidere a mezzogiorno e la situazione chiaramente non era cambiata così tanto. Questa cosa fa capire che ci sono visioni diverse e che questa scelta è nata con l’intento di non fare vedere fuori dall’Italia le partite a porte chiuse al fine di non creare un danno di immagine non tanto per il calcio quanto per il paese Italia. Poi c’è stato il problema dei biglietti, dell’incasso in una partita come Juventus-Inter e fin qui erano problematiche comprensibili. Sono cominciate a sorgere le prime incomprensioni se poi Juventus-Milan si gioca a porte aperte solo con i tifosi piemontesi perchè chiaramente la situazione non cambia in tre giorni se il decreto riguardante le attività sportive è stato prorogato fino a venerdì. Scelta tardiva, quindi, e bisogna trovare una linea di comando più coerente”

In una giornata ricca di colpi di scena è uscita un’intervista molto forte di Boban alla Gazzetta dello sport. Tanti i dissapori e tante le bordate del dirigente croato all’attuale proprietà. Cosa ne pensa della polveriera in casa rossonera?

“Credo che la linea tecnica della squadra la debbano dettare Boban e Maldini. Se i ruoli sono chiari e c’è un invasione di campo ci possono essere grandissimi problemi per un club come il Milan in questa fase. Le esternazioni di Boban, un uomo diretto, sono comprensibili perchè ha voluto mandare un messaggio ad Elliott dove o si ristabiliscono regole di ingaggio e convivenza oppure bisogna prendere strade diverse."

In un eventuale e probabile dentro o fuori, che cosa conviene al Milan: andare avanti con il duo Boban e Maldini o con Gazidis?

“Bisogna capire chi è l’uomo forte di Elliott, quanto Gazidis abbia le mani libere per trattare e quanto la storia del Milan, il marchio Milan e il peso della maglia incida poi nell’investitura di Boban e Maldini. Se i due ex giocatori hanno le responsabilità dell’area tecnica, hanno il diritto di trattare il futuro allenatore del Milan se non dovesse essere Pioli."

Tra le poche note positive di questa stagione complicata, l’arrivo di Ibrahimovic. Si aspettava il rendimento dello svedese? Il Milan dovrebbe confermarlo anche per la prossima stagione?

“Ibrahimovic va confermato perchè in termini di impatto, esperienza, leadership e di marketing per quello che ha fatto vedere è un giocatore che devi avere e da cui ripartire. Soltanto a rosa ultimata dall’anno prossimo si potrà capire l’incidenza di Ibrahimovic a cui magari non si chiederanno 40 partite ma forse gliene chiederai 25 di qualità. Anche se Ibra quando c’è l’hai e sta bene vuole giocare sempre"

Ultima domanda. Tra i tanti cambiamenti che potrebbero coinvolgere il Milan ci potrebbe essere anche quello della guida tecnica nonostante il duro lavoro di pioli. Il Milan dovrebbe andare avanti con il tecnico emiliano o fare un passo oltre?

“Il giudizio su Pioli va sospeso inevitabilmente sul risultato finale del Milan. Soltanto alla fine della stagione si capirà se l’emiliano sarà l’allenatore del futuro altrimenti le candidature di tecnici esteri, come Rangnick, o italiani come Spalletti, allenatore sentito in passato, possono tornare interessanti. Il giudizio su Pioli però non si può dare ora perchè rischierebbe di destabilizzare la stagione di una squadra che sta cercando di rialzarsi, mattone dopo mattone, da un inizio negativo"