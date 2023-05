ESCLUSIVA MN - Antonini: "Milan, non sottovalutare la Juve. I bianconeri avranno il coltello tra i denti"

MilanNews.it

In merito all’imminente match contro la Juventus e all’attualità in casa rossonera, la nostra redazione ha contattato in esclusiva Luca Antonini, terzino del Milan tra il 2008 e il 2013. Queste le sue dichiarazioni.

Segnasti il tuo primo e unico gol in rossonero alla Juve in proprio in una partita di fine maggio 2010, il tuo ricordo?

“Fu una gioia immensa, scontato pure dirlo. Anche adesso c’è Milan contro Juve a fine maggio, ma la posta in palio è molto più alta!”.

Ecco, proprio a tal proposito: che tipo di match ti aspetti?

“Il Milan non sottovaluti la Juve. I bianconeri avranno sicuramente il coltello tra i denti dopo la penalizzazione e il pesante ko contro l’Empoli. Non la prendano con leggerezza”.

Juve, allenata da Allegri, con cui hai vinto uno scudetto in rossonero. Merita di essere riconfermato alla guida del club bianconero?

“Magari non propone un calcio eccezionale, però quest’anno è arrivato secondo. Deciderà ma dirigenza insieme a lui a fine stagione, così ho sentito. Con noi, al Milan, fu importante nella nostra annata”.

Conosci a perfezione Ibrahimovic: che consiglio gli daresti in ottica fine della sua carriera?

“Io che dò consigli a lui? Ma scherziamo? È una delle persone di cui ho più stima nel mondo del calcio. Anzi, vi dirò una cosa…”.

Prego.

“Il Milan quest’anno aveva bisogno di Ibra, anche a 41 anni. Peccato per i problemi che ha avuto, perché avrebbe sicuramente segnato gol pesanti che avrebbero trascinato i rossoneri. Con lui sempre al 100%, a quest’ora il Milan non starebbe lottando ancora per un posto in Champions…”.