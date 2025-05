Coppa Italia più Europa League, rispetto alla Champions quanto incasserebbe in meno il Milan?

Arrivati a due giornate dal termine del campionato di Serie A, e con una finale di Coppa Italia da giocare, sembra ormai chiaro che il Milan non giocherà la prossima edizione della Champions League. L'aritmetica non condanna ancora i rossoneri ma le possibilità ad oggi sono estrememante basse, praticamente irrisorie. Uno scenario invece sicuramente più probabile è quello di una qualificazione in Europa League, che sia o con la vittoria in Coppa Italia o con un piazzamento in campionato; arrivare quinti è comunque difficile, ma non impossibile. I rossoneri ovviamento sperano di riuscirsci battendo il Bologna questo mercoledì in finale di Coppa Italia a Roma.

QUANTO VALE LA COPPA ITALIA? TUTTE LE CIFRE

Ma quanto vale finora il percorso in Coppa Italia dei rossoneri? Le cifre di quest'anno non saranno diverse più di tanto rispetto a quelle della passata stagione, che riportaimo qui di seguito:

Ottavi di finale - 400mila euro

Quarti di finale - 850 mila euro

Semifinale - 1,7 milioni di euro

Finalista perdente - 2 milioni di euro

Vittoria in finale - 4,6 milioni di euro

A questi premi vanno aggiunti anche i ricavi da botteghino, con il Milan che quest'anno in Semifinale ha affrontato l'Inter. Secondo le stime di Calcio e Finanza la vittoria di quest'anno in Coppa Italia dovrebbe valere circa 7,1 milioni di euro, mentre il solo accesso alla finale dovrebbe garantire almeno 4,6 milioni di euro.

QUANTO VALE L'EUROPA LEAGUE?

Il divario tra Europa e Champions League non c'è solo nel tasso tecnico delle partecipanti, ma anche e soprattutto nei premi UEFA: prendendo parte alla prossima edizione dell'Europa League il Milan incasserebbe un minimo di 13,3 milioni di euro, praticamente 27 milioni in meno rispetto ai 40 milioni che la Champions League ha garantito in partenza con questa edizione.

