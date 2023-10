esclusiva mn - Bianchessi: "Il Milan ha giocato molto bene ma certe occasioni vanno colte. Mi aspetto una stagione eccelsa"

Il Milan non riesce più a segnare in Champions League. Anche la seconda sfida del girone, contro il Borussia Dortmund, finisce con il punteggio di 0-0 e le cose si complicano, anche in virtù della vittoria del Newcastle contro il Psg. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex dirigente rossonero Mauro Bianchessi. Queste le sue parole.

Dopo due giornate in Champions, il Milan ha soltanto due punti…

“Sì, ma diciamo le cose per quello che sono realmente: il Milan è inserito nel girone di Champions più difficile in Europa. Inoltre poniamo in evidenza un dato…”.

Prego.

“Il Milan ha giocato molto bene in Germania e avrebbe meritato di vincere. Io vedo una squadra forte, in salute, in grado di dominare contro qualsiasi avversario”.

Il “tuo” Calabria ha posto proprio in evidenza, post-partita, il rischio che si può anche incombere in sconfitte non meritate, se non si capitalizzano le dovute occasioni…

“Ha ragione. Lui è ormai un senatore della Milan, ne conosce a pieno la mentalità. Certe occasioni da gol, vanno colte”.

Che tipo di prosieguo di stagione ti aspetti da parte dei rossoneri?

“Una stagione eccelsa in Italia e, perché no, anche in Europa. Questo Milan incarna a pieno la macchina perfetta. Le occasioni da gol di ieri e il match contro la Lazio lo dimostrano al massimo grado”.