ESCLUSIVA MN - Braida: "Milan da Scudetto: ha un gruppo fantastico" (PODCAST)

© foto di Antonello Gioia

Primo giorno di allenamento, oggi, per il Milan a Milanello in vista della sfida di lunedì 4 aprile contro il Bologna. I rossoneri sono arrivati a quest'ultima sosta nazionali da primi in classifica con +3 punti sul Napoli e +6 sull'Inter (che ha una partita in meno e lo scontro diretto a sfavore).

Per commentare brevemente la lotta Scudetto, la redazione di MilanNews.it ha incercettato, presso l'Hotel Sheraton di Milano San Siro, Ariedo Braida, storico direttore sportivo rossonero.

